Český úspěch v Madridu! Krejčíková se Siniakovou zvládly finále deblu

Společně se Siniaková a Krejčíková dočkaly sedmého deblového triumfu v kariéře a druhého v sezoně. Letošní finalistky Australian Open slavily právě v Melbourne vítězství v přípravném turnaji na úvodní grandslam sezony v akci nazvané Gippsland Trophy.

„Byly to dva těžké týdny, protože jsem po kvalifikaci musela čekat na čtyřhru, ale s Bárou nám to klape,“ řekla Siniaková v rozhovoru na kurtu. „Díky za atmosféru, je fajn hrát zase před publikem. Je parádní, že to skončilo trofejí. Jsem šťastná,“ doplnila Krejčíková.

V semifinále v Madridu oslavily Siniaková s Krejčíkovou společnou stou výhru na okruhu WTA a ve finále načaly druhou stovku. Sice hůře začaly a prohrávaly 0:2, ale stav 1:3 otočily na 5:3. I ve druhém setu přišly jako první o servis a znovu vývoj obrátily.

Dámská čtyřhra na antuce v Madridu má podruhé za sebou ve vítězném páru českou vlajku. Předloni zde uspěla nyní už bývalá hráčka Barbora Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Čtyřhra - finále:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Dabrowská, Schuursová (3-Kan./Niz.) 6:4, 6:3.