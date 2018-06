Murrayho těžký návrat: tenisovou parádu vystřídal boj s bolestí a porážka

Před vzájemným zápasem měl Andy Murray se svým soupeřem výbornou bilanci 5:0. Dobře však věděl, že tak dlouhá pauza se na jeho výkonu musí projevit. "Chci se z tenisu radovat a užívat si ho, vím, že těžko hned můžu myslet na vítězství," říkal před zápasem trojnásobný grandslamový vítěz.

Do turnaje vstupoval z pozice 156. hráče světa, ale dlouhá pauza na něm nebyla více než polovinu zápasu znát. V prvním setu vzal svému soupeři dvakrát servis a sadu bez problémů získal 6:2. A když ve druhém setu vedl v tiebreaku 4:3, zdálo se, že pohádkový návrat se může stát realitou. Horkokrevný Australan však sadu urval, ve třetí za stavu 6:5 prolomil Murraymu podání a radoval se z výhry.

"Hrál jsem první soutěžní zápas od loňského Wimbledonu. Musím se přiznat, že více než na výhru jsem se soustředil na své tělo, jak si poradí se zátěží soutěžního zápasu," říkal po utkání dvojnásobný wimbledonský šampion.

