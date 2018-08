Lendl se vrací na scénu, povede Zvereva. Posune jej k vrcholu?

Ivan Lendl se vrací do kolotoče velkého tenisu. A opět se stejným úkolem jako v případě Andy Murrayho, tedy popostrčit hvězdného hráče do výšin grandslamových šampionů. Osmapadesátiletý rodák z Ostravy se dohodl na spolupráci s německým mladíkem Alexandrem Zverevem (21 let), aktuálně čtvrtým hráčem žebříčku.