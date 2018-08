Chodit na trénink pořád pozdě? Ne, Zverev bude muset Lendla poslouchat

Alexander Zverev, výřečný až rozpustilý německý mladík s ruskými kořeny, si už jednou superkouče najal. Jeho svazek s bývalým šampionem Roland Garros a světovou jedničkou Juanem Carlosem Ferrerem vydržel sotva půl roku. A nekončil letos v lednu po dalším brzkém konci na Australian Open hezky.

Zverev obvinil Španěla z nedostatku úcty k ostatním členům svého týmu a přiznal, že k rozkmotření došlo po vášnivé hádce mezi hráčem a trenérem. Ferrero však nabídl jinou verzi. „Vyžadoval jsem po něm, aby byl důslednější a nechodil pravidelně na trénink o 20 30 minut později. První měsíc to ještě dodržoval, pak si ale už zase dělal, co chtěl. Pokud chce vyhrát něco velkého, musí začít u sebe.“

Střih, srpen 2018. Zverev najímá Ivana Lendla, před kterým se i hubatý Andy Murray na kurtu mírnil. Osmapadesátiletý Lendl má obří autoritu a respekt, z Murrayho dokázal vyždímat to nejlepší, než dvakrát ze své vůle Britův tým opustil, aby se věnoval zamilovanému golfu a měl klid od nenáviděného cestování. Pokud Zverev nebude poslouchat, dopadne stejně. On potřebuje Lendla, ne obráceně.

Námluvy Lendl – Zverev byly dlouhé. Spekulovalo se o nich již letos při turnaji v Miami, když se rodák z Ostravy na jednadvacetiletého hráče přišel podívat. „Saša má výjimečné schopnosti, těším se, že mu pomohu, aby dosáhl svých cílů,“ vzkázal včera Lendl prostřednictvím svého agenta Jerryho Solomona.

198 centimetrů vysoký rodák z Hamburku nápadně připomíná materiál, s nímž Lendl umí pracovat. Murrayho převzal jako hvězdu, jež však končila pravidelně pod vrcholem a prohrávala grandslamová finále. Pod Lendlovou patronací Murray dosáhl všech svých největších úspěchů – vyhrál dvě olympijská zlata, tři grandslamové tituly, trofej z Masters a vystoupil na první místo žebříčku.

Také Zverev už dnes patří k absolutní špičce. V jednadvaceti vyhrál devět turnajů ATP včetně tří z neprestižnější série Masters (jen pro srovnání Tomáš Berdych vlastní jeden titul Masters), vystoupal až na třetí místo žebříčku, dokázal porazit Federera či Djokoviče. Je považován za příští světovou jedničku, jež se chopí vlády spíš dřív než později. Na druhou stranu má ještě větší komplex, než s jakým se potýkal Murray. Na grandslamových turnajích hrubě tápe. Ze třinácti pokusů to dotáhl jednou do čtvrtfi nále (Roland Garros 2018) a jednou do 4. kola (Wimbledon 2017). Jinak krachuje vždy brzy. Například na US Open, kde ho Lendl přebírá, ještě nepostoupil do 3. kola. „Ivan ví, jak se stát v našem sportu vítězem. Věřím, že mi bude velkou pomocí,“ prohlásil Zverev, jehož v posledních měsících vedl otec Alexandr, sám bývalý daviscupový reprezentant SSSR.