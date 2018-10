Radek Štěpánek napsal krásnou tečku za svou kariérou, na akci v našlapané O2 Areně se bude ještě dlouho vzpomínat. Jaká byla, si projděte v naší online reportáži i s fotkami!

22:07 Radek Štěpánek se objímá se svými hosty a vydává se na tribunu do kotle za nejvěrnějšími fanoušky, kteří ho dojatě objímají, s vlajkou kolem ramen se teď ještě podepisuje dalším příznivcům.

22:02 "Jste nejlepší fanoušci na světě, objeli jste s námi celý svět. Na ty atmosféry nikdy nezapomenu, jsem hrdý na to, že jsem mohl před vámi hrát," děkuje hrdina večera daviscupovému kotli a všem fanouškům v hale. Pak se mu opět dojetím zlomí hlas. "Jedno prosté děkuju. Budete mi všichni hrozně chybět. Děkuju moc."

21:57 "Tenhle moment jsem oddaloval co nejdýl," vykládá teď Radek Štěpánek do nekončících ovací. "Díky tenisu jsem taky našel svou lásku," zve si na kurt manželku Nicole Vaidišovou s dcerou.

Dojatý Radek Štěpánek s manželkou Nicole a dcerkou po posledním zápase kariéry • Foto ČTK

21:53 Novak Djokovič teď děkuje fanouškům a dojatý gratuluje Štěpánkovi k úžasné kariéře. "Ahoj, dobrý večer, jak se máte?" rozesměje diváky češtinou. O2 Arena je podle něho "úžasné místo, kde si zahrát." Štěpánka pak otituloval jako kolegu, ale hlavně jako bratra. "Miluju tě," zakončil svůj dojemný proslov.

21:49 A Radek Štěpánek to zvládl, udolal Djokoviče 10:8 v tie-breaku a svůj poslední zápas vyhrál. Fanoušci mu teď děkují za všechno potleskem vestoje...

21:45 Oba tenisté teď bojují v tie-breaku, jak dopadne Štěpánkův poslední zápas?

21:37 Radek Štěpánek jde po krásném vítězném beckhendu do vedení 6:5. Až se chvílemi nechce věřit, že s kariérou opravdu skončil...

21:29 Diváci sledují parádní tenis, Novak Djokovič se ujal vedení 5:4, na kurt teď přicházejí Štěpánkovi rodiče... „Nikdy bych tady nestál, nebýt mých rodičů a brášky,“ říká Štěpánek, kterému se láme hlas a začíná brečet. "Těžko se mi hledají slova. Museli jste se kvůli mému tenisu mockrát obětovat... Chci jen říct, že vás nade všechno miluju a děkuju vám," dodává ještě v objetí se svými nejbližšími. Celá hala aplauduje vestoje...

21:24 Vítám tě mezi tenisové důchodce," popřál Štěpánkovi z videa Ivan Lendl. Další gratulanti byli také naprosto mimořádní - Rafael Nadal a Roger Federer, dva největší tenisoví velikáni. Dojatý Štěpánek na chvíli raději odvrátil tvář od vysílací kostky a utřel si slzy...

21:19 Štěpánek na jeden míček půjčil raketu malém sběrači. Ten má životní zážitek, zahrál a vyhrál výměnu proti světové dvojce Novaku Djokovičovi!

21:14 Štěpánek děkuje i Petru Kordovi, který nemohl přijet z rodinných důvodů. "Změnil můj tenis, naučil mě být profesionálem. Péťo díky, mrzí mě, že tady dneska nejsi, děkuji za všechno, co jsi mě naučil."

21:12 Dojemné chvíle, Štěpánek pohnutým hlasem přímo na kurtu děkuje svým nejbližším spolupracovníkům, se kterými strávil tenisovou kariéru a kteří s ním sedí u kurtu v jeho posledním zápase.

21:02 Djokovič se Štěpánkem už hrají o poznání "vážnější" tenis, než jaký byl předchozí debl. Mezi gamy českému tenistovi přály na dálku další velké osobnosti - Alexandr Zverev, Juan Martin Del Potro a Andy Murray. Stav je momentálně 2:2.

20:50 Překvapení pro Štěpánka: Novak Djokovič připravil speciální video, kde mu ke skvělé kariéře gratulují významné tenisové osobnosti. V první várce byli Borna Čorič, Boris Becker a překvapivě i Janko Tipsarevič, se kterým měl Štěpánek konflikt před lety v Davis Cupu.

20:47 Radek Štěpánek právě rozehrál poslední velký duel své kariéry. Proti Novaku Djokovičovi to má být ostrý zápas, žádná exhibice...

20:40 Tereza Maxová právě předává speciální ceny pro aktéry závěrečné dvouhry, Radka Štěpánka a Novaka Djokoviče. Oba dostávají nádherné skleněné koruny.

Radek Štěpánek se skleněnou korunou, kterou dostal při své rozlučce spolu s Novakem Djokovičem • Foto ČTK

20:30 "Kdybych nastoupil, tak se rozpadnu," podotkl ke své neúčasti na kurtu se smíchem Jaromír Jágr v České televizi. "Svou dřinou se dostal dál, než možná daleko víc talentovanější hráči," smekl před svým kamarádem Štěpánkem.

20:25 Všechno se chystá na duel Radka Štěpánka s Novakem Djokovičem, ještě před tím by si ale Český lev měl převzít svou korunu...

20:07 Radek Štěpánek podaroval své hosty speciálními skleněnými jablky od firmy Lasvit a designéra Maxima Velčovského a na plochu nastoupil zpěvák Michal David.

20:03 Radek Štěpánek vítězným úderem ukončil úvodní čtyřhru, dvojice Štěpánek, Paes poráží dvojici Djokovič, Haas 10:8 v tie-breaku.

Rozesmátý Radek Štěpánek si plácá se svým parťákem Leandrem Paesem • Foto Martin Sekanina (Blesk)

19:54 Za stavu 6:6 se hraje tie-break, který dál zvedá diváky ze sedadel...

19:50 Šéf agentury Česká sportovní Miroslav Černošek si mezi gamy vzal slovo a poděkoval Radku Štěpánkovi za famózní kariéru...

19:48 Stav je 5:5 a Novak Djokovič se dožaduje rady z publika, kde vstává jeho dlouholetý trenér Marián Vajda a naznačuje, jak má podávat. O2 Arena tleská jako jeden muž.

19:37 Výměna na umpiru, role rozhodčího se ujal Tomáš Berdych, toho času zraněný dvojnásobný daviscupový vítěz...

19:20 Na kurtu je místo Novaka Djokoviče na jednu výměnu André Agassi, americá legenda se dočkal ohromného aplausu, nicméně míček neuhrála.

André Agassi se na jednu výměnu prohodil s Novakem Djokovičem, míček ale neuhrál... • Foto Michal Protivanský (Czech News Center)

19:13 Dvojice Štěpánek - Paes právě po další parádní výměně srovnala stav na 2:2.

Tommy Haas, Novak Djokovič a proti nim "bráchové" Leander Paes a Radek Štěpánek jdou hrát exhibiční čtyřhru • Foto Martin Sekanina (Blesk)

19:10 Obří potlesk fanoušků teď patří zpěváku Karlu Gottovi, který s manželkou sedí v jedné z lóží... A k tomu halou zní jeho píseň Dám dělovou ránu.

Karel Gott zdraví fanoušky na rozlučce Radka Štěpánka • Foto Michal Protivanský (Czech News Center)

19:07 Někteří z členů obou týmů sedí na lavičkách v civilu, jako třeba Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd či Andre Agassi. Tak uvidíme, jestli se jich dočkáme i na kurtu. A vedle Radka Štěpánka sedí ještě další skvělý hokejista, Martin Havlát.

19:03 Exhibiční zápas probíhá za nadšeného potlesku diváků, hráči baví sebe i fanoušky, už jsme se dočkali i parádního úderu mezi nohama od Novaka Djokoviče, Leander Paes zase udeřil mimo síť...

18:53 Rozbíhá se exhibiční čtyřhra mezi Novakem Djokovičem s Tommy Haasem a Radkem Štěpánkem spolu s Leandrem Paesem, jde o první bod dnešního programu. Hraje se na jeden vítězný set.

18:48 Radek Štěpánek poprvé promluvil k publiku, nadaci profesora Pavla Koláře předal šek na symbolických 111 111 korun.

Dobrý večer vám všem, děkuji, že jste dneska tady. Dnešní večer bude i o tom, že budu děkovat lidem, kteří pro mě moc znamenají. Prvním z nich je pan profesor Pavel Kolář. Naučil mě poznat mé tělo, byl i důležitou osobou při rozhodnutí skončit. Pane profesore, děkuji za všechno, co jste pro mě udělal.“

18:41 Na kurtu už jsou všechny výjimečné osobnosti, a teď už nastoupil za doprovodu hudby z legendárního Rockyho RADEK ŠTĚPÁNEK ve svém županu v barvách české vlajky...

Tým Novaka Djokoviče: Mika Häkkinen, André Agassi, Tommy Haas a Novak Djokovič

Tým Radka Štěpánka: Petr Čech, Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Leander Paes, Radek Štěpánek

18:39 Představuje se i tým oslavence Radka Štěpánka: na plochu přichází Petr Čech, Pavel Nedvěd Jaromír Jágr a Leander Paes.

18:36 Překvapení večera! V týmu Novaka Djokoviče se na ploše objevuje legendární André Agassi! V Srbově týmu se v exhibiční čtyřhře objeví třeba i formulový šampion Mika Häkkinen.

18:33 "Loučí se legenda!" Moderátor večera v O2 Areně Libor Bouček startuje výjimečnou akci na počest tenisového hrdin Radka Štěpánka.

18:20 Velkolepá rozlučka Radka Štěpánka má za malou chvíli začít, hala už se pomalu začíná plnit...

18:10 Takhle spěchal do O2 Areny Petr Čech s manželkou Martinou...

17:52 Kolem novinářů v tiskové místnosti v O2 Areně prošla další velká legenda českého sportu. V doprovodu přítelkyně Veroniky Kopřivové dorazil Jaromír Jágr, v dobrém rozmaru a s úsměvem na rtech.

17:40 Do O2 Areny se scházejí první pozvané osobnosti. Pavel Nedvěd rozdával autogramy fanouškům, do zákulisí prošel Tomáš Berdych s manželkou Ester. V hale už je i hlavní hrdina večera Radek Štěpánek...

17:15 Zhruba dvě hodinky do zahájení rozlučky přiletěl do Prahy i fotbalista a Štěpánkův velký kamarád Petr Čech, který by si měl zahrát chvíli i exhibiční čtyřhru...

Petr Čech opouští letiště poté, co z Londýna dorazil na rozlučka Radka Štěpánka... • Foto Martin Přibyl (Czech News Center)

17:05 Už dopoledne Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem zahájili výstavu Deset let tenisové radosti v Galerii Harfa...

Už dopoledne Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem zahájili výstavu Deset let tenisové radosti v Galerii Harfa • Foto Jaroslav Legner (Sport)

16:45 Radek Štěpánek dostane jako dárek ke své rozlučce korunu s českým lvem, kterou pro něho vyrobila firma Lasvit... a takhle vypadá!

We are handing over a handmade crown to the king of tennis - Czech player Radek Stepanek (@stepec78) - who will play against Novak Djokovic (@DjokerNole) in @o2arenapraha today to celebrate the end of his successful career. #Lasvit #Design #Prague #Tennis #Glass #MaximVelcovsky pic.twitter.com/onoLL8cFkX