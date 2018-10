Překvapil vás Novak Djokovič , co všechno si pro vás připravil? Kolik vzkazů od světových tenistů pro vás nasbíral?

„Neuvěřitelně si cením toho, že vůbec dorazil. Když jsme se domlouvali, moc se mu nedařilo. Teď přijel jako hráč, co tři měsíce neprohrál. Dal si tu práci, přemýšlel o tom. Není to jen šampion, je to úžasný kamarád. Snažil jsem se držet slzy, když mi přáli hodně štěstí velcí tenisté, jak tam ta jména naskakovala. Moc si vážím, co pro mě Novak udělal.“

Takže se vám rozlučka vydařila…

„Těžko se mi teď mluví, bije se ve mně strašně moc emocí. Když jsem byl malej kluk a mlátil jsem v Karviné do zdi, nikdy jsem si nedokázal přestavit, že budu takhle odcházet ze sportu, který jsem miloval. Přepadaly mě strašné emoce štěstí, byli tady kamarádi, rodina, všichni, od kterých jsem se učil. Uvědomil jsem si, že mám velké štěstí, že je všechny mám, neuvěřitelně si jich vážím. Na tenhle večer v životě nezapomenu.“

Bylo náročné hrát a prožívat to jako poslední zápas?

„Dnes jsem hrál tenis asi poprvé tak, že na výsledku nezáleželo, ale snažil jsem se, i když se mnou emoce strašidelně cloumaly. Ale přesto jsem se snažil hrát slušný tenis, i když se to ve mně mlelo.“

Kolik energie a času jste věnoval přípravě?

„Příprava málem vyšla vniveč, v pondělí jsem zalehl s chřipkou a měl jsem obavy, jak to bude vypadat. Ale trénoval jsem dva a půl měsíce, do toho veškerá organizace. Bylo to náročné, ale dnes už vím, že to stálo za to.“

Co vám proběhlo hlavou, když vám celá hala aplaudovala?

„Bylo to jako blesk. Vybaví se vám ty krásné chvíle, zlomové. I ty ne moc veselé. Tenisové věci i životní. Hrozně se to ve mně pořád mele.

Překvapil vás Andre Agassi, že přiletěl?

„Je to pro mě neuvěřitelná pocta. Andre je člověk s obrovským srdcem. Sblížili jsme se, když jsme spolu pracovali pro Novaka. Původně měl být na baseballovém turnaji se synem, ale před pěti dny se ozval, jestli může přiletět. Prý ví, že je vyprodáno, ale rád by mě při té příležitosti obejmul. Strašně si toho vážím.“

Co chystáte dál?

„Momentálně jsem rád, že jsem přežil tenhle večer, tolik tenisu jsem nehrál, co jsem skončil. Teď si chci odpočinout, hodit nohy. Ale samozřejmě, rád bych u tenisu nějak zůstal.“