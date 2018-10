Magický milník za dveřmi, Connors na dohled. Federer má stále co dokazovat

Ve své domovině začínal jako podavač míčků. „Poslíčkem“ na kurtu byl poprvé v roce 1993, kdy v Basileji kraloval Michael Stich. Známé jsou záběry, na nichž dvanáctiletý kluk přebírá z rukou šampiona pamětní medaili.

Kdo tehdy mohl tušit, že z onoho chlapce, který byl jen jedním z mnoha, vyroste dost pravděpodobně ten nejlepší tenista všech dob. Velikán, který dává medaile jiným.

Poprvé se mohl jako vítěz titulu z elitního tenisového okruhu představovat v roce 2001, kdy ovládl turnaj, jenž se hrál na koberci v Miláně. Přímým svědkem premiérového triumfu Rogera Federera byl na druhé straně kurtu Francouz Julien Boutter.

Od té doby se takoví svědci počítají v desítkách.

Naposledy si svoji pozici legendy Federer upevnil nedělním vítězstvím právě v rodné Basileji. Zdá se, že s tamním povrchem je Švýcar srostlý pupeční šňůrou, neboť ve městě ležícím u hranic s Francií vyhrál už devětkrát. Stejný počet titulů vybojoval jen v Halle, víc jich nezískal nikde. V závěsu za těmito akcemi je Wimbledon. Navíc finálovým zápasem natáhl šňůru vítězství domácí půdě na dvacet utkání.

V rámci basilejského podniku byl poprvé tím nejlepším v roce 2006, ovšem už v sezónách 2000 a 2001 zde hrál přímý souboj o titul.

Co je ale po letošním turnaji v Basileji z pohledu Federera podstatné, je to, že má nyní na kontě „gretzkyovské“ množství titulů. Po vítězství nad Rumunem Mariem Copilem vyhrál 99 podniků na okruhu ATP. Fenomenální numero…

„Už po mnoho let nevím, jestli ten titul, který zrovna vyhraju, je poslední. Nevím. Neříkám, že slavím, jako by to byla moje poslední trofej, možná bych ale měl,“ poznamenal Federer po zisku poslední trofeje.

Roger Federer se v Basileji dočkal 99. trofeje v kariéře. Magická stovka je nyní na dosah, ke všemu se Švýcar přiblížil rekordu Jimmyho Connorse







7 zobrazit galerii

Byla by škoda, kdyby se zrovna uplynulým víkendem měla zatáhnout opona za Federerovými triumfy. Švýcar už během kariéry s velkou parádou absolvoval velmi náročnou cestu plnou náročných serpentin. Stovka čekající za následující zatáčkou je více než lákává.

Možná by bylo stylové s tímto počtem celkových vítězství zakončit kariéru, nicméně před dvacetinásobným grandslamovým šampionem je ještě další meta. A té bude poměrně náročné dosáhnout. Federer je v tabulce mužů s největším počtem titulů na okruhu ATP na druhém místě. Deset trofejí mu schází k dohnání Američana Jimmyho Connorse, jenž ve své kariéře slavil celkově vítězství hned 109krát.

I když je mezera mezi Connorsem a Federerem značná, není nesmazatelná. Loni „FedEx“ opanoval 7 turnajů, letos zatím čtyři. Pokud ještě vydrží v podobné formě následující dvě sezóny, dá se s rekordem něco udělat. Smazávat manko může už tento týden. Posunout se na ohromný „stovkový“ milník bude chtít švýcarský hráč na Masters v Paříži, kde ho na úvod čeká Kanaďan Milos Raonic.

Když to nevyjde v městě na Seině, tak zřejmě přijdou další a další příležitosti. Navzdory tomu, že mu v srpnu bylo již sedmatřicet let, je zřejmé, že hlad z Federera nevyprchal. Vždyť se letos v únoru objevil na prvním místě v žebříčku coby nejstarší hráč v historii.

Třeba může přijít delší odmlka a šampion se může vítězně vrátit až opět v Basileji.

Tam, kde kdysi jakožto podavač snil o tom, že by možná jednou mohl v tenisu získat nějakou trofej.