Nadal ztratil v Indian Wells jen dva gamy, nemocná Serena vzdala | iSport.cz

Finalista lednového Australian Open Nadal vyhrál turnaj v Indian Wells třikrát a povedený nedělní start si pochvaloval. "Celou dobu jsem se na kurtu cítil bezvadně. Mám zdejší turnaj hodně rád, je trochu jiný než ostatní, protože obvykle tyhle velké akce hostí velká města," dodal k Masters, jemuž se říká pátý grandslam.

Roger Federer vybojoval v kalifornské poušti už pět trofejí a v Indian Wells hraje první turnaj od Dubaje, kde na začátku března oslavil jubilejní stý titul na okruhu. S Němcem Peterem Gojowczykem se trápil ve druhém setu, než vyhrál 6:1 a 7:5. "Kdybych lépe podával, bylo by to rychlejší," konstatoval vítěz 20 grandslamů.

Serena Williamsová proti Muguruzaové vedla 3:0, ale rychle jí docházely síly, a když prohrála sedm gamů v řadě, oslabená nemocí vzdala. "Podle skóre to může vypadat, že jsem začala moc dobře, ale od prvních výměn mi nebylo dobře. A každou vteřinou se to zhoršovalo: motala se mi hlava a byla jsem strašně unavená," řekla poté, co Muguruzaové pomohla do osmifinále.

Serena Williamsová v Indian Wells předčasně skončila • Foto Reuters / Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Williamsová absolvovala v Indian Wells teprve první turnaj od Australian Open, kde vypadla ve čtvrtfinále, a v úvodním duelu přehrála v pátek Viktorii Azarenkovou. "Zkusím se dát co nejrychleji dohromady a začít s přípravou na Miami," připomněla sedmatřicetiletá Američanka, jež Paribas Open ovládla dvakrát.

Po postupu Markéty Vondroušové bude dnes hrát o osmifinále Karolína Plíšková, jejíž soupeřkou je belgická kvalifikantka Ysaline Bonaventureová.

Výsledky:

Muži (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Donaldson (USA) 6:1, 6:1, Isner (8-USA) - Popyrin (Austr.) 6:0, 6:2, Čilič (10-Chorv.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, Chačanov (12-Rus.) - F. López (Šp.) 6:3, 1:6, 6:4, Albot (Mold.) - Fognini (16-It.) 6:0, 7:6 (7:4), Shapovalov (24-Kan.) - Johnson (USA) 6:3, 6:4, Hurkacz (Pol.) - Pouille (28-Fr.) 6:2, 3:6, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Fucsovics (29-Maď.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:5, Pella (32-Arg.) - Bolt (Austr.) 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

Ženy (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Svitolinová (6-Ukr.) - Gavrilovová (Austr.) 7:5, 6:4, Bertensová (7-Niz.) - Kontaová (Brit.) 7:6 (12:10), 6:4, Bartyová (12-Austr.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:2, Andreescuová (Kan.) - Vögeleová (Švýc.) 6:1, 6:2.