Kvitová nebude světovou jedničkou, v Miami podlehla Bartyové | iSport.cz

Česko má v Miami jistou semifinalistku, ve čtvrtfinále se totiž střetnou pátá nasazená Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová.

Zápas Kvitové s Bartyovou narušil déšť na chvilku ve třetím a na dvě hodiny ve čtvrtém gamu úvodní sady. Po návratu získala Kvitová brejk na 3:2, o který vzápětí přišla. V dramatické koncovce setu odvrátila za stavu 5:6 setbol, v tie-breaku vedla 5:2 a při svém setbolu netrefila dobře return a o sadu posléze přišla.

Ve druhém setu získala Kvitová dvakrát servis australské tenistky a vynutila si rozhodující sadu. V té si prohrála podání na 0:2 a měla problémy s dýcháním. Ještě snížila brejkem na 2:3, ale pak ztratila tři hry v řadě a zápas ukončila dvojchybou.

Svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka Kvitová by se stala poprvé první hráčkou světa, kdyby turnaj vyhrála, nebo teoreticky v případě postupu do finále.

Kvitová hrála zápas na Floridě jen pár hodin poté, co soud v Brně poslal zatím nepravomocně Radima Žondru na osm let do vězení za napadení dvojnásobné wimbledonské vítězky v prosinci roku 2016, při kterém jí pořezal levou ruku.

Výsledky:

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Bautista (22-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 1:6, 7:5, 6:3, Shapovalov (20-Kan.) - Tsitsipas (8-Řec.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), Tiafoe (28-USA) - Goffin (18-Belg.) 7:5, 7:6 (8:6).

Ženy (dotace 9,035.428 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bartyová (12-Austr.) - Kvitová (3-ČR) 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Mertensová, Sabalenková (Belg./Běl.) - Sie Šu-wej, Strýcová (3-Tchaj-wan/ČR) 7:6 (7:3), 2:6, 10:3.