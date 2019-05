Plíšková o titulu i životní sezoně: V Řím jsem nevěřila, hraju nejlepší tenis | iSport.cz

Má třináctý titul, teprve podruhé v kariéře ale vyhrála Karolína Plíšková turnaj WTA kategorie Premier 5. Když to dokázala v roce 2016 v Cincinnati, po týdnu vítěznou šňůru natáhla až do finále US Open. A nyní týden po jejím římském triumfu začíná Roland Garros… Taková paralela by se české tenistce a aktuální světové dvojce jistě zamlouvala.

Říkáte si, jaké veletoče život někdy přináší? Loni jste opouštěla Řím naštvaná, vzteky jste tehdy raketou porazila plastové obložení umpiru. Nyní se vám vše vrátilo…

„Je to fakt. Na ten římský zápas jsem si častokrát vzpomněla, i lidé mi ho připomínali. Letos jsem hrála na tom samém kurtu s Azarenkovou, což byl pro mě vůbec nejtěžší zápas turnaje. Posledních pár let ke mně nebyl Řím štědrý, nedařilo se mi tam, letos jsem uvažovala, jestli tam vůbec pojedu. Ale jelikož jsem byla nemocná a chyběly mi zápasy, rozhodla jsem se tam nastoupit. A dopadlo to skvěle.“

V semifinále jste navíc přemohla Mariu Sakkariovou, Řekyni, která loni jen mlčky přihlížela, když vás rozhodčí obrala o jasný fiftýn. Měla jste na ni pifku?„Od té chvíle jsme na sebe narazily poprvé. Několikrát jsme na sebe měly jít v pavouku, ale ona pokaždé vypadla. Teď jsem měla v Římě i Mariána Jelínka (mentální kouč), se kterým jsme to probírali, abych nebyla přemotivovaná. Mojí největší pomstou bylo, že se mi povedlo postoupit. Za což jsem byla pochopitelně moc ráda.“ (úsměv)

Stejně hodnotný titul jste na WTA Tour získala jen před třemi lety v Cincinnati, tentokrát se jedná ale o antuku, váš slabší povrch. Řadíte římský triumf nejvýš v kariéře?

„Takhle to nehodnotím. Každý z mých třinácti titulů skrývá krásné vzpomínky, tenhle byl spíš výjimečný v tom, že jsem v něj nikdy nevěřila. Říkala jsem si, že vyhraju cokoliv, ale Řím ne.“

Takže spíš zaslouží nálepku nejpřekvapivější?

„S tím už souhlasím. Fakt bych to nečekala, pro mě byl ten turnaj zakletý. Vždycky jsem tam bojovala s kurty, lidi jsou tam hodně hlasití, špatně se soustředíte. Českým hráčkám se tam nikdy nedařilo. Tohle všechno jsem měla v sobě.“

Prý vás dokázala hodně namotivovat trenérka Conchita Martínezová, která v Římě dokázala čtyřikrát zvítězit.

„Conchi si hodně přála, aby se mi to povedlo a můj obrázek tam visel taky na zdi slávy. I pro mě to byla nakonec největší motivace, vždy tam jsou všichni vítězové od roku 1930, neskutečná jména. Takže i kdybych už nic nevyhrála, tohle mi nikdo nevezme.“

Nedávno jste ohlásila, že Martínezová už bude vaší jedinou trenérkou, Australanka Rennae Stubbsová skončila. Zdá se, že mezi vámi a španělskou legendou funguje výborná chemie.

„To je pravda. Od loňského US Open, kdy jsme začaly, jsem z ní byla nadšená. Žádný z mých předchozích trenérů neměl hráčské zkušenosti ze světové špičky, ona ale prožívala to, co já teď. Navíc je to ženská. I když vyhrála Wimblas, tak bych ji nazvala antukářkou. Je hrozně pečlivá a pracovitá. Španělé obecně jedou velký dril, který mi vyhovuje. Letos už jsem toho v přípravě nahrála tolik, co za celý loňský rok. Děláme tréninkové bloky, které mi sedí. Conchita navíc všechno fakt hodně prožívá. Sedí mi.“

A výsledkově má zatím tahle sezona nádech životní. Dva tituly, finále Miami, semifinále Australian Open. Máte stejný pocit?

„Ano, výsledkově i herně. Od začátku roku hraju hodně solidně. Ne jeden turnaj jako dřív, ale konstantně. Když tedy nejsem nemocná, což jsem poslední měsíce byla víc než dřív. Ani tak tam ale nebyl žádný propadák, pořád jsem stabilní. Prostě hraju letos nejlepší tenis.“

Hlídám se, abych nenastydla

Antukovou sezonu vám narušila nemoc. Už jste fit?

„Při obhajobě ve Stuttgartu ani v Praze jsem nebyla stoprocentní, to bylo nešťastné. Ještě v Madridu jsem čekala do posledního dne, jestli nastoupím. V pátek jsem tam dobrala kortikoidy, měla jsem dva dny na trénink a dopadlo to tam tak nějak spravedlivě (porážka ve 2. kole). I díky tomu jsem ale měla víc času na přípravu v Římě. Ještě nejsem úplně stoprocentní, ale jsem v dobrých rukách, všechno se lepší.“

Stále se hlídáte?

„Hlavně imunitu, abych někde nenastydla. Ještě mě bolí zápěstí, kterým pomáhají tejpy. A paradoxně mým kloubům prospívá pohyb, což jsem nečekala. Vše se vrací do normálu, v zápasech mě nic nelimitovalo.“

Takže do Paříže na Roland Garros vyrazíte dobře naladěná…

„Letím už ve středu ráno. Chci tam být pár dnů dopředu, to se vždy vyplatí. Jsem ještě trochu unavená, ale to se všechno srovná. Dohnala jsem, co mi chybělo a budu doufat v dobrý výsledek.“

Na druhém grandslamu roku budete druhou nasazenou, Řím vám dal dost sebevědomí. Na druhou stranu není antuka vaší doménou, nemusíte se extra stresovat. Je to ideální kombinace?

„Záleží, jak si to vnitřně nastavím, nějakou laťku si dát musím. Ale je fakt, že Řím byl malý zázrak a neberu to tak, že bych měla být hlavní favoritkou na Paříž. Vím, že mám na antuce rezervy, ale taky na ní umím zahrát. Kéž by přálo počasí, bylo teplo a balóny rychle létaly.“

Což zrovna předpověď pro první turnajové dny nenaznačuje…

„Taky jsem to bohužel viděla.“

Jen vy, Petra Kvitová a Kiki Bertensová jste letos získaly alespoň dva tituly. Kdo pro vás vyčnívá v poli pařížských favoritek?

„Co není Serena na špici, stále se to mění. Hodně se řeší, že tam teď není holka, která by vyhrávala všechno. Ale podle mě by ani stoprocentně nachystaná Serena v téhle vyrovnané éře nedominovala jako v minulosti. Na antuku jsou pro mě nejvíc připravené Halepová s Bertensovou, to jsou těžké soupeřky pro všechny. Ale když se to někomu sejde a hraje rychle, může je porazit.“

Vám k pařížské pohodě prý letos bude přispívat pronajatý domek nedaleko areálu. Proč jste zvolili tenhle wimbledonský model?

„Já tam nikdy nebydlela v hotelu, vždy jsem hledala byt se čtyřmi pěti ložnicemi. Teď jsme našli domek půl roku dopředu, kde je dost místa. To se hodí, protože s sebou beru celý zájezd. Jede Ríša (Šodek – vypletač), kondičák (Azuz Simčič), fyzio (Salvadro Martín), toho teď hodně potřebuju. Pak samozřejmě Conchita a Michal (manžel a manažer Hrdlička). Domek je kousek pěšky od kurtů, Ríša bude taky vařit, může mi taky z tenisu odběhnout vyplést raketu.“

Pro úspěch děláte vše, investujete do sebe a vrací se vám to. Všimla jste si, že jste jen 800 bodů od návratu na první místo žebříčku?

„Já ne, ale lidi okolo ano. Může se stát hodně věcí. Nevím, co uhrály holky kolem mě, já mám ale z loňska v Paříži třetí kolo, extra moc bodů neobhajuju. Můžu něco připsat. Jednička teď ale není úplně můj cíl. Chtěla bych se tam jednou usídlit na delší dobu než posledně (8 týdnů), ale teď to pro mě není priorita.“