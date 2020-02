Převlékat se s Federerem? Djokovič prozradil tajemství tenisové šatny | iSport.cz

Co je nejzvláštnější částí tenisového života? Možná fakt, že dva soupeři se na utkání připravují ve stejné šatně, pár metrů od sebe prožívají nervozitu, pokoušejí se nabudit. „Být ve stejný kabině a převlékat se s hráčem, proti kterýmu jdeš za chvíli na kurt, to je fakt divný,“ divil se hokejista Jaromír Jágr, když jednou navštívil Wimbledon. Maria Šarapovová si dodnes myslí, že ji Serena Williamsová nemá ráda kvůli tomu, že ji po wimbledonském finále 2004 slyšela v šatně plakat.

Jak takové okamžiky vypadají v podání těch nejlepších mužů? Novak Djokovič se to fanouškům pokusil přiblížit. „Především se jeden druhému snažíme vyhýbat. Na všech turnajích nejsou šatny úplně prostorné, takže se třeba schováváme za skříňkou, aby na nás nebylo vidět. Je to vážně docela nepohodlné, máme kolem sebe naše početné týmy, emoce jsou na pochodu a musíme se ještě ovládat před tím druhým,“ popsal, jak to chodí v zákulisí, když se má postavit Rogeru Federerovi či Rafaelu Nadalovi.

To jsou dvě poslední jména, která má srbský tenista před sebou v honbě za grandslamovým rekordem. Federer je na dvaceti titulech, Nadal má devatenáct a Djokovič sedmnáct pohárů.

Jak ale ukázalo poslední finále Australian Open, co do globální oblíbenosti se Srb s těma dvěma měřit nemůže. Djokovičova otce Srdjana pobouřilo, že měl v Melbourne víc příznivců Dominic Thiem než jeho syn.

„Sedminásobný šampion Austrálie hraje na centrálním kurtu, kde nikdy neprohrál, s nějakým Rakušanem a oni fandí jemu. Představte si, jak si Novaka neváží. Prostě neuvěřitelné, ale takhle to chodí všude,“ rozčiloval se.

Někdy ujedu, uznává Djokovič

Sám tenista přistupuje ke kontroverznímu tématu smířlivěji. „Hodně se píše o tom, že nejsem milovaný. Mně přitom přijde, že sklízím docela hodně sympatií. Jistě, když hraji s Federerem nebo Nadalem, publikum vždycky podporuje je, to je fakt. To ale neznamená, že jsem nenáviděný a měl bych to brát jako Srbsko proti celému světu. I kdyby mě všude neměli rádi, proč bych to ještě zdůrazňoval a přiléval olej do ohně? Nechci se zabývat takovými příběhy, řešit, že mě někdo nemá rád, má na mě vztek. Takové emoce vás jedině vysávají,“ prohlásil Djokovič, jenž uznává, že sám není dokonalý.

„Jistě, někdy ujedu, rozčílím se kvůli chování diváků, rozhodčímu, závanu větru. Uznávám to, nejsem na sebe pyšný, ale každý člověk dělá chyby a já se snažím pořád zlepšovat. Do toho investuji svou energii, ne do povídaček, že nejsem milován. Takové kvítí na své zahrádce nechci,“ pravil Djokovič, jenž je prý inspirován, aby byla sezona 2020 jeho jednou z nejlepších v kariéře.

Zatím v ní vyhrál všech 13 utkání, vrátil se na první místo žebříčku. A dá se čekat, že s každým dalším titulem a historickým zápisem mu bude nakloněnější i publikum.