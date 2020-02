ONLINE: Kvitová v Dauhá útočí na první letošní titul! V cestě stojí Běloruska | iSport.cz

Je to tady! Petra Kvitová se dočkala svého prvního finálového souboje v roce 2020. Povedlo se jí to na prestižní akci v Dauhá. Po skalpu světové jedničky Bartyové čeká českou tenistku přímá bitva o trofej proti Aryně Sabalenkové z Běloruska. V případě úspěchu se brzy třicetiletá Kvitová vrátí do první desítky žebříčku a získá už 28. titul na okruhu WTA v kariéře. Tím by překonala zatím druhou nejlepší Češku Helenu Mandlíkovou. Zda se rodačce z Bílovce povede dovést cestu turnajem v katarské metropoli ke zlaté tečce sledujte ONLINE od 16:00 na iSport.cz.