Kotyza o Muchové: Neumírat na krásu! Její hra musí být i efektivní | iSport.cz

Ona hned při wimbledonské premiéře postoupila do čtvrtfinále, on ho dvakrát s Petrou Kvitovou vyhrál. A David Kotyza souhlasí, že i o Karolíně Muchové by mělo být hodně slyšet právě na londýnské trávě. „Kdybych měl říct pořadí, kde si myslím, že by mohla být nejúspěšnější, tak Wimbledon je určitě číslo 1,“ usmívá se s pomyšlením na svůj nejmilejší turnaj.

Proslýchalo se, že po konci u Barbory Strýcové jste měl šanci trénovat například Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nakonec jste se ujal Karolíny Muchové. Čím vás zaujala?

„Je Češka, to je samozřejmě pracovně jednodušší. Doteď jsem ji osobně neznal, ale vytvářel jsem si o ní určitý pocit z toho, co jsem viděl z dálky. Moje intuice mi napověděla, že je to pro mě výzva.“

Čím je pro vás jako hráčka nejzajímavější?

„Není tajemstvím, že hraje strašně atraktivní tenis. To ale nemusí znamenat, že bude vždy úspěšná, protože někdy čísla hovoří jinak než dojem diváka, který je z jejího tenisu nadšený.“

Vám se její kreativita nezamlouvá?

„Samozřejmě, že ano. Její projev i její osobnost, kterou jsem za posledních pár dnů poznal, mě utvrzují v tom, že to může být hrozně zajímavá práce. A myslím, že ji budu dělat s velkou chutí.“

Ale…

„…její šikovnost je dvousečná. Musím k ní přistupovat jinak než k někomu, kdo má hru formovanou rozdílně. Je třeba zachovat její přirozenost, to, čím je výjimečná. A na druhý straně je potřeba pracovat na dalších věcech, aby se nespoléhala jen na svou variabilitu, ale se mohla opřít i o něco jiného. Řekněme to takhle: ona už má třešínku na dortu, my teď musíme zapracovat, aby ten dort sám o sobě byl pevný a ona tu třešínku používala ve správné okamžiky. Občas jsem z ní měl při zápasech pocit, jako by byla na jevišti a hrála nějaké představení nezávisle na tom, kdo je na druhé straně.“

Nechal jste si o Muchové udělat statistické rešerše. Co vám čísla napověděla?

„Potvrdila můj dojem. Kája vytáhne spoustu králíků z klobouku během jedné výměny, zahraje fantastický kraťas, těžký volej, smeč ve výskoku a vy si řeknete – wow. Ale řečí čísel je to jen 15:0. Ona dá vzápětí bekhend tři metry do autu, je to po patnácti. A soupeřka se mezi tím ani nezpotila, kdežto ona musel strašně moc ukázat, ale řečí čísel to nic moc neznamenalo. Je třeba se oprostit od efektnosti její hry a myslet na to, aby byla taky efektivní.“

Takže neumírat na krásu…

„…ano, ale zároveň ji nezabíjet, protože to by byla taky špatná cesta. Musíme najít balanc mezi kreativitou a takovým řekněme obyčejným, základním tenisem.“

Muchová vede zápasy někdy příliš hekticky, je znát, že není ještě vyhraná…

„To souvisí s tím, že velký skok udělala až za poslední rok. Je relativně mladá, ale už jí je na druhou stranu dvacet tři. A víme, kde v jejím věku byly holky typu Lucky (Šafářové) či Petry (Kvitové). Tak daleko ona ještě není. Vždyť si vezměte, že ona teď bude hrát vůbec poprvé turnaj v Indian Wells. Je sice už na žebříčku vysoko, ale ještě se musí oťukat. Proto nemá cenu dělat velká prohlášení, co je skvělé a co ne. Musíme se ještě lépe poznat, ale všem nám je jasný, že možnosti má ohromný.“

Je ještě nevybroušený diamant? Může předvést víc?

„Osobně si myslím, že může předvést víc. Ale nebude to hned. Nahoru se dostala strašně rychle a nějaká vlnka logicky ještě musí přijít. Chvilku si v sobě bude všechno zpracovávat, rozkoukávat se na tom vršku. Ale já jí věřím, že z ní bude vynikající hráčka.“

Těším se na další den trénování

Sezonu 2020 Muchová začala s bilancí 2 výhry a 4 porážky, nedaří se jí a hrozí, že v prvním roce plném obhajob může tápat.

„Může to tak být, třeba nemusí. Ale vím, co znamená slovo očekávání, jak velký a těžký bágl na zádech to je. Trošku jsme se bavili o tom, že nemá cenu mít obrovská očekávání, ale je třeba tvrdě pracovat a dělat věci, které mají smysl. Pak uvidíme.“

Jak se vám zamlouvá Muchová povahově. Na kurtu působí flegmaticky, v těžkých okamžicích se nesloží.

„Působí tak. Zápas jsem živě neviděl. Pouštěl jsem si záznamy. Hra tomu odpovídá, ale abych to mohl potvrdit, musím být na tom turnaji osobně. Nedokážu říct, že je bez nervů.“

Lidsky si vyhovujete?

„Na mě působí velmi skromně, sympaticky. Nechci říct takhle brzy, že si rozumíme. Ale mám z toho dobrý dojem. Nevěděl jsem, co mám čekat, protože jsem byl dlouho doma s dětmi. Ale teď se těším na další den trénování, což je vždycky fajn.“

Muchová zažila největší úspěch loni ve Wimbledonu, kde přes Karolínu Plíškovou prošla do čtvrtfinále. Bude pro ni All England Club nejlepší turnaj pro úspěch? Potkává se její styl s podmínkami?

„Já ji takhle vidím. Jednoznačně. Má variabilní hru, výborně servíruje. Její silné stránky se na trávě zvýrazní a handicapy se zredukují. Kdybych měl říct pořadí, kde si myslím, že by mohla být nejúspěšnější, tak Wimbledon je určitě číslo 1.“

I vy jste na Wimbledon specialista, že?

„Nedokážu říct. Každé děvče je jiné. Já jsem Wimbledon měl rád už ve chvíli, kdy jsem netušil, že budu mít to štěstí trénovat šampionku nebo semifinalistku – Báru (Strýcovou). Ale nevadilo by mi samozřejmě to portfolio rozšířit. To vůbec ne.“