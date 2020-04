Co se vám vybaví, když se řekne jméno Barbora Strýcová? Dost možná zářivý široký úsměv, třeba i nějaké to ostřejší slovíčko, co vypustí z úst, když se zrovna nedaří. A určitě spousta úspěchů, od medaile z OH přes triumf na Wimbledonu po pět fedcupových titulů. Jak se jedna z nejlepších deblistek současnosti měnila po dobu osmnáctileté zářivé kariéry zaznamenali i fotografové deníku Sport. Na proměny Barbory Strýcové se podívejte v GALERII.