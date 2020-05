Strach o legendu. Tenisový kouč Bollettieri zkolaboval přímo na kurtu | iSport.cz

I ve svých letech platí za příklad nesmírné vitality. Každý den vstává v pět ráno, cvičí, později prožije celý den na kurtech, kde obletuje klienty akademie, která nese jeho jméno. Pro všechny, kdo ho znají, byl šok zjistit, že Nick Bollettieri zkolaboval ve středu na kurtu přímo během tenisového hodiny.

Televizní stanici Tennis Channel to prozradil někdejší pátý tenista světa a dnes Bollettieriho spolupracovník Jimmy Arias. „Dělal to, co každý den, najednou ale zkolaboval a musel do nemocnice,“ popsal Arias, podle kterého byla příčinou indispozice infekce, jež napadla trenérovy ledviny. Údajně nejde o závažnou potíž, již brzy má být Bollettieri propuštěn do domácího ošetřování a je v dobré náladě.

„Ve čtvrtek jsem s ním mluvil. Nesnáší doktory, vždycky se jim vyhýbal a jehly ho úplně děsí. A teď mi povídá: Jimmy, oni mě píchli snad osmnáctkrát!“ usmíval se Arias.

Bollettieri patří k tenisovým průkopníkům. Po střední škole působil v armádě, později studoval a nedokončil práva na Univerzitě v Miami. Je tenisovým samoukem. Tenis učí od roku 1956. V roce 1978 založil svou známou akademii ve floridském Bradentonu, šlo o jedno z prvních velkých tenisových center v USA. O devět let později ji prodal agentuře IMG. Jeho rukama prošlo mnoho slavných tenistů: Andre Agassi, Boris Becker, Jim Courier, Tommy Haas, sestry Williamsovy, Maria Šarapovová, Monica Selešová či Nicole Vaidišová.