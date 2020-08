Djokovič promluvil o průšvihu se svou Tour. V New Yorku dal jmění za vzduch

Celou kariéru hraje ve stínu Federera s Nadalem, teď má ale celé hřiště pro sebe. Novak Djokovič je jasně nejblyštivější mužskou hvězdou restartu tenisové sezony v New Yorku, kde po půl roce odehrál první zápas. Ač si v tréninku poranil krk , zvládl srbský vladař vstup do generálky na US Open a Litevce Ričardase Berankise zdolal 7:6, 6:4. Ještě předtím se pokoušel sejmout nálepku padoucha za koronavirové fiasko z Adria Tour.

Devatenáct zápasů, devatenáct vítězství. V sezoně 2020 je Novak Djokovič stále neporažený, byť jeden velký nářez přece jen dostal. Během června se jeho charitativní série Adria Tour stala terčem mohutné kritiky, když se při bezstarostném dovádění v nočním klubu a lehkovážném chování během sportu nakazil nejen Djokovič se svým koučem Goranem Ivaniševičem, ale i někteří další hráči.

„Pokusili jsme se uspořádat podnik z dobrých pohnutek. Ano, mohli jsme udělat některé kroky jinak, ale mám snad být navždycky obviňován za své chyby? Jestli ano, mohu to jen přijmout a myslet si o tom své, zda je to fér či nikoliv. Ale řeknu vám jedno. Klidně bych Adria Tour uspořádal znovu. Vážně si nemyslím, že jsem udělal něco špatného," prohlásil minulý týden v rozhovoru pro New York Times.

Uznal, že párty v nočním klubu nebyla zrovna výkřikem zodpovědnosti. „Uspořádali ji sponzoři, pozvali nás hráče. Cítili jsme se pohodlně, první turnaj se povedl. Všichni byli šťastní a rozjaření," snažil se vysvětlit.

Za několik dnů zjistil, že on i manželka Jelena jsou covid pozitivní. Na rozdíl od dalšího účastníka Grigora Dimitrova, jehož nemoc mocně skolila, měl Djokovič jen lehké příznaky, které trvaly čtyři či pět dní. Ač nedostal teplotu, byl lehce unavený a částečně přišel o čich a chuť. S manželkou však v Bělehradě přečkali karanténu bez sebemenších potíží.

Jmění za rezidenci se zahradou

I tak si na své tělo dává od té doby velký pozor a snaží se vyvarovat dlouhodobých dopadů nemoci. „Absolvoval jsem CT plic, testy krve, moči i stolice. Sledoval jsem vše, co šlo, abych dlouhodobě ochránil své zdraví," líčí muž, jenž není velkým příznivcem tradiční medicíny, žije především na rostlinné dietě a současnou krizi nazývá možná posledním budíčkem pro lidstvo, aby změnilo své chování vůči planetě.

Vzhledem k situaci ve světě a především nejasnostem, zda nebude muset po návratu z USA do karantény, zvažoval start na US Open do poslední chvíle. Nakonec si dal zelenou a vyrazil s třemi členy týmu do New Yorku.

Téměř všichni tenisté bydlí ve dvou hotelech na Long Islandu, Djokovič (stejně jako Serena Williamsová ) si však může dovolit luxus a rozhodl se pronajmout vlastní rezidenci. „Stojí celé jmění," prohlásil o tomhle typu ubytování jeho souputník Andy Murray , borec, co jen tenisem vydělal 61 milionů dolarů. Srb přiznává, že platí nejen nájem, ale také povinnou ochranku od americké federace USTA, která dohlíží na to, aby byl dodržován protokol jako u všech ostatních.

„Mám tam zahradu, můžu vyjít na čerstvý vzduch. Je to požehnání. Nechci znít arogantně, ale pro ostatní hráče musí být těžké, když jsou zavření v malém hotelovém pokoji. Tahle investice je pro mě super důležitá," tvrdí.

Ač dělá pro úspěch vše, pere se i s vlastním zdravím. Na tréninku si poranil krk, i během úvodního zápasu se musel nechat ošetřovat. „Ale lepší se to, jsem na dobré cestě. Věřím, že brzy budu O. K.," hlásá.

V očích mnohých je mužem, který může na US Open pouze ztratit. Ve třiatřiceti letech ho čeká 61. grandslam, avšak první, na němž nebudou startovat Roger Federer s Rafaelem Nadalem . Pokud Srb zvítězí, získá osmnáctý titul. Španěl má o jeden víc, Švýcarův rekord je 20. Djokovič nezastírá, že dostihy o největšího z největších hrály roli v tom, že do New Yorku vyrazil. „Je to jeden z hlavních důvodů, proč ještě hraji," uznává světová jednička.

Zároveň však odmítá tvrzení, že kvůli slabšímu poli by mělo být letošní US Open bráno jako grandslam s vykřičníkem a on měl mít umetenou cestu k trofeji z Flushing Meadows. Vždyť ani jednu z jeho jedenácti posledních grandslamových porážek nemá na svědomí Federer či Nadal...