Hrdlička o další změně trenéra u Plíškové: Co nefunguje, musí se řešit

Sedm trenérů za posledních pět let. A na cestě je další. Koučové se u Karolíny Plíškové střídají jak apoštolové na orloji. A ani šestou hráčku světa to netěší. „Není s tím spokojená. Ale když něco nefunguje, tak je zbytečné v tom vztahu setrvávat jen proto, aby zase nevyměnila trenéra,“ vysvětluje tenistčin manažer a manžel Michal Hrdlička. S Danim Vallverdúem chtěla Plíšková pokračovat a mít ho jen sama pro sebe, mladý Venezuelan však pro ni neměl dostatek času. A tak brzy přijde nová síla, velmi pravděpodobně opět ze zahraničí.

Požíračka trenérů, tuhle nálepku si vysloužila za poslední roky Karolína Plíšková. Podle manažera a manžela Michala Hrdličky minimálně v posledním případě neprávem.

Povězte tedy, co zapříčinilo konec spolupráce s Danim Vallverdúem?

„Tohle je jiný případ než ty předešlé. Když jsme Daniho oslovili loni před přípravou, říkal, že může garantovat určitý počet týdnů. Některé bude jen s Karolínou, jiné jen se Stanem (Wawrinkou) a o další se budeme dělit. Udělala se příprava v prosinci na Tenerife jen s Danim, vše běželo v pohodě. Odjelo se do Austrálie, v Brisbane byl taky jen s Kájou. Při Australian Open byl s Kájou a se Stanem s tím, že u Stana byl Magnus (Norman) a Dani měl Káju jako prioritu. Už tehdy to Káje tolik nesedělo, když trávil volný čas se Stanem a pak šel i na jeho zápas. Nebylo to úplně ideální, byla zvyklá, že má trenéra jenom pro sebe. V únoru na turnajích v Dauhá a Dubaji nebyl vůbec, takže jsme to začali řešit.“

Jak?

V březnu Danimu říkám: Hele, tenhle model není úplně vyhovující, i když byl takhle nastavený od začátku. Ale potřebovali bychom to změnit, abys byl s námi na plný úvazek, protože to Káje takhle nevyhovuje, ale chtěla by s tebou pokračovat. Vzal si pár dní na rozmyšlenou a přišel s tím, že se rozhodl pro Karolínu a bude jen s ní. A jen pár přípravných týdnů že by udělal se Stanem. Takže jsme se dohodli.“

Jenže nakonec bylo vše jinak…

„Ano, následovala covidová pauza, kdy se nic moc nedělo. Pak se sezona restartovala, v Americe to běželo celkem v pohodě, protože tam Wawrinka nejel a hrál naše challengery v Praze. Pak přišel Řím a Paříž, Wawrinka se rozešel s Magnusem a to to celé zkomplikovalo. A najednou v Paříži, kde měl být Dani jenom s Kájou, se už zase staral i o Stana. Vrátilo se to do starých kolejí, které se nám moc nelíbily. Ale už byl skoro konec sezony, nechtěl jsem do toho vrtat. Kája byla s Danim spokojená, akorát jí dával málo času. Takže tomu chtěla dát ještě šanci, ale muselo to být tak, jak jsme se dohodli v březnu. S tím jsme za ním šli a on nám řekl, že se Stanem se zná dlouho, je mezi nimi spíš přátelský vztah a do toho má doma malá dvojčata. Tudíž nemohl garantovat, že by byl s Kájou 35 až 40 týdnů v roce, jak potřebujeme. Souhlasil s námi, že hráčka jejích ambicí by potřebovala někoho na plný úvazek. Takže i společně s Danim teď řešíme jeho nástupce.“

Vůle pokračovat byla, ale bohužel…

„Ano, když s ní Dani byl, Kája byla spokojená. Akorát času měl na ni málo a ona ho chtěla víc. Vždyť v její pozici být někde sám na turnaji je prostě špatně.“

Slyšel jsem názory, že Vallverdú, jenž působil u Murrayho, Berdycha, Del Potra či Dimitrova, nebral ženský tenis dostatečně vážně.

„Taky jsem tyhle názory zaslechl, ale po pracovní stránce, když na Káju měl čas, na něj nemůžu říct půl negativního slova. Dával tomu sto procent, byl naprostý profesionál, o kterém platilo, že se zabýval i nejmenšími detaily.“

Jaký trenér přijde dál? Přemýšlíte o české, či zahraniční cestě?

„Řešíme to teď hodně s Danim, aby byla zachovaná kontinuita práce, ale myslím si, že půjdeme zase spíš zahraniční cestou.“

I když někteří říkají, že české tenistky a zahraniční trenéři spolu moc dobře nefungují?

„Myslím, že to není úplně pravda. Třeba s Conchitou (Martínezovou) měla Kája dobré výsledky, předváděla dobré výkony. To samozřejmě i s českými trenéry, s Davidem Kotyzou nebo Jirkou Vaňkem. Asi to není úplně o tom, jestli je trenér z Česka, nebo ze zahraničí. Spíš je důležité, jak si sednou profesně i lidsky.“

A když si nesednou?

„To pak zapříčiní i častější změny trenérů, co Kája v posledních pěti letech udělala. Nikdy dopředu nevíte, jak s tím člověkem vyjdete. Trávíte s ním spoustu času, někdy to není úplně o hodině tréninku na kurtu, ale jestli se potkají i lidsky. Může to být výborný trenér se skvělými výsledky, ale každé hráčce zkrátka sedí něco úplně jiného. I Kája by ráda měla někoho, s kým by pracovala dlouhodobě. Určitě není spokojená s tím, že se u ní trenéři teď tak často mění. Ale na druhou stranu když něco nefunguje, tak je zbytečné v tom vztahu setrvávat jen proto, aby zase nevyměnila trenéra.“

V tenise je mezi hráčem a koučem specifický vztah, že?

„Přesně tak. To není jako ve fotbale nebo hokeji, kdy hráči mají od vedení daného trenéra, ani ho neplatí, takže nemůžou rozhodovat, kdo je vede. Pokud to teda není Messi nebo třeba Jágr. Fakt je to hrozně zvláštní, trenér by měl být šéf, ale zároveň pobírá plat od hráčky. Je strašně těžké, aby byl kouč tak silná osobnost, aby si zachoval svůj respekt a zároveň vycházel s hráčkou tak, aby panovala dobrá atmosféra v týmu.“

Chápu. Na druhou stranu sedm trenérů za posledních pět let a neustálé začátky s novou tváří také nejsou ideální.

„Nejsou, to uznávám. Jak jsem říkal, Kája s tím není spokojená, náš tým chce pracovat koncepčně a dlouhodobě. Ale už jsem to vysvětlil v předchozí odpovědi, když je holt něco tak závažného, že v tom Kája není schopná pokračovat, je lepší udělat změnu. Její kariéra taky nebude trvat věčně. Ale určitě bychom si všichni přáli trenéra, s kterým by vydržela několik let.“

V Česku nikdo takový není?

„V Česku máme výborné trenéry, ale už je skoro všechny prostřídala. S Jirkou Vaňkem byla přes dva roky a od té doby začaly rošády. S Jirkou taky nekončila ona, to skončil on z vlastní iniciativy (odchod k Petře Kvitové). Určitě jsou v Česku výborní trenéři, ale nejsem si jistý, že z prověřených a zkušených koučů je někdo volný. A taky není úplně doba na to experimentovat a vytáhnout někoho neprověřeného, kdo nemá s okruhem zkušenosti.“

Kam tedy zamíří zahraniční cesta?

„Teď nemůžu ani naznačit.“

V jakém horizontu bude jasno?

„Musíme to vyřešit do čtrnácti dnů, než začne příprava. Už ji máme rámcově naplánovanou. Počítáme s tím, že do Austrálie se bude odlétat třináctého prosince, protože čtrnáctého už musí být všichni na místě, pokud chtějí před Melbourne hrát přípravné turnaje v Adelaide a Brisbane. Potřebují být ve dvoutýdenní karanténě, aby v bublině mohli zároveň trénovat. To bude také těžké nejen pro hráče, ale i pro členy týmu, protože to znamená opustit rodinu na Vánoce. Hráči jsou na to třeba zvyklí a už to párkrát zažili, ale pro trenéry to může být složité. Takže teď máme naplánovanou přípravu tak, že by se 16. listopadu začalo s kondičním blokem a pak by se přidával tenis. Do té doby bychom chtěli mít trenéra.“

Jinak se na složení týmu nic nemění?

„Ne, zbytek je stejný. Zůstávají Azuz (Simčič – kondiční trenér), Olga (Savčuková – druhá trenérka) i fyzioterapeut Salva (Salvador Martín).“