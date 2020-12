Nejdřív zlato, grandslam pak. Kvitová plánuje sezonu, studuje nečekaný obor

Sezona 2021 má pro Petru Kvitovou (30) speciální nádech. Bude olympijská, navíc přijde deset let po životním roce, kdy česká tenistka poprvé ovládla Wimbledon a převálcovala svět. Z mladice je dnes třicátnice, která pomalu začíná patřit k veteránkám. „Motivace je ale pořád dost, chci z kariéry vyždímat maximum,“ hlásá odhodlaná hvězda, která by si v příštím roce nejvíc ze všeho přála olympijské zlato z Tokia.

Dva týdny soustředění v Dubaji má za sebou, o víkendu by se ráda představila v barvách pražské Sparty na české extralize, pak Vánoce i Nový rok doma, poté hned odlet za turnaji. Po volnějším čase vypukne pro Petru Kvitovou tenisový kolotoč brzy zase naplno.

V roce 2011 jste si podmanila tenisový svět. Je pro vás speciální motivací sezona, která přijde deset let poté?

„Přijde mi to jako včera a už je to deset let. Všechno tak strašně letí. Vzpomínky mám krásné na všechny roky, zvlášť na 2011 a 2014. Ten rok 2011 byl speciálnější. Jako každý rok se těším na ten další, chci ho využít na maximu, i když bude náročný s covidem, karanténami a bublinami. Do toho máme ještě olympiádu. Bude to hodně našlapané, hlavně se pokusím nachystat na ty největší akce.“

Dlouho se mělo za to, že Australian Open začne v klasickém termínu v půlce ledna, nakonec odstartuje až 8. února. Je to velký zásah do přípravy?

„Je pravda, že na soustředění do Dubaje jsme letěli s plánem, že bych už v půlce prosince měla odletět do Austrálie. Když se to teď mění, není to úplně příjemné pro načasování formy. Tréninkový blok je na mě až moc dlouhý, takže musím hodně poslouchat tělo i mysl, abych to nepřehnala a tenis mě pořád bavil.“

Výhodou naopak je, že můžete strávit Vánoce doma.

„Je pravda, že normálně bych už za chvíli letěla pryč, takže takhle strávím s rodinou ještě Vánoce i Nový rok, až začátkem ledna bych měla odletět.“

Jaké budou Vánoce?

„Maminka samozřejmě peče, takže předpokládám, že budou plné stoly jako každý rok. Na Vánoce se těším, mám je hrozně ráda, je to období, kdy se rodina setká u stromečku. Jsem trojnásobná teta, s dětmi jsou Vánoce vždycky hezčí. Na to se těším moc. Bude kapr, bramborový salát, pohádky, dárky mám připravený. Takže jsem v pohodě.“

Teprve pak se program rozjede. Jaký tedy přesně bude?

„Ještě úplně oficiální program turnajů nemám. Zatím se to plánuje tak, že by měl být na začátku ledna jeden turnaj někde ve Spojených arabských emirátech a pak bychom přeletěli do Austrálie. Tam nás čeká dva týdny karanténa, přípravný turnaj přímo v Melbourne a po něm hned grandslam. Na cestě zpátky budou turnaje v Dauhá a Dubaji, půjde o hodně dlouhý výjezd.“

Prý jsou teď extrémně drahé letenky do Austrálie. Je to pravda?

„Když jsem volala naposledy na letenky, tak jsme se nad cenou docela zhrozili. Upřímně musím říct, že bude asi problém se tam dostat. Na druhou stranu Tennis Australia bude poskytovat zřejmě nějaká letadla, která by nás dopravila z prvního turnaje do Melbourne. Nějak se tam dostaneme. Kdybych měla jet lodí, už bych asi musela vyrazit, ale ještě je čas.“ (smích)

Mluvila s vámi WTA o očkování proti covidu?

„Zatím nevím vůbec nic, jde to mimo mě. Dokud nás nikdo nikam netlačí, je to fajn.“

Čeká vás patnáctá profesionální sezona. Motivace pořád je?

„Jsem ráda, že to zase padlo. (smích) Je pravda, že už pomalu budu patřit k nejstarším na okruhu, což vnímám, ale když hraju zápas, nepřijde mi to tak. Motivaci stále mám, pořád se chci zlepšovat. Až mě tohle opustí, tak skončím. Ale stále mě tenis hrozně baví, mám ho hrozně ráda a těší mě, že mám šanci ho stále hrát. Proto z toho chci vyždímat maximum.“

Základy k úspěšné sezoně pokládáte pravidelně na soustředění v Dubaji. Jak se letos ty dva týdny vydařily?

„Dělám, co mi kluci z týmu řeknou. Jde o to, abych zesílila, vydržela delší zápasy, abych byla výbušnější a hlavně se nezranila. Jak má tělo už víc nahráno, je náchylnější ke zranění. O to obezřetnější musím být. Jinak v Dubaji to bylo super, jezdíme tam každý rok a i tentokrát to dopadlo všechno dobře.“

Dokonce jste si tam zahrála i volejbal, váš druhý dětský sport.

„Volejbal jsem hrála do jedenácti let, pak jsem si musela vybrat mezi ním a tenisem. Beach volejbal jsme tam hráli s Jirkou Veselým a jeho týmem, bydleli kousek od nás. Takhle se tam potkáváme vlastně každý rok. Bylo to fajn rozptýlení, i když v něm teda nejsem dobrá.“ (smích)

Během vašeho soustředění hráli muži Turnaj mistrů v Londýně. Nebylo vám líto, že vy ženy jste ten svůj neměly?

"Bylo. A hodně. Na Turnaj mistryň jsem se kvalifikovala, o to mě to mrzí víc. Na mužský Turnaj mistrů jsem se dívala v televizi v Dubaji a fakt mi bylo hodně líto, že ho nemůžeme mít.“

V Dubaji jste byla viděna i se skripty. Začala jste studovat?

„Ježíši… Pravda, začala jsem studovat na Univerzitě Jana Amose Komenského obor právo v podnikání. Jsem na začátku. Tím bych to uzavřela.“ (smích)

Baví vás to?

„Zatím je to dobré zpestření, ale nemám na učení moc času.“

Proč jste zvolila takový obor?

„Tak nějak to přišlo a řekla jsem si, že to zkusím. Už jsem na téhle univerzitě studovala jiný obor, ale tím, že jsem se vrátila zase zpět k tenisu, skončila jsem s ním. Doufám, že teď se mi to v hlavě trochu změní a budu studiu věnovat trochu víc času. Zatím to tak teda nevypadá, ale budu se snažit.“

Je to příprava na život po kariéře?

„Úplně takhle jsem to nemyslela. Sem tam mi blikne myšlenka, co po kariéře, už jsem mluvila o salónu krásy. To je samozřejmě nějaké podnikání, ale na to tuhle školu asi úplně nepotřebuju. Spíš se snažím učit, aby mi mozek úplně nezměknul.“ (smích)

Sezona 2021 bude mít o to víc vrcholů díky odložené olympiádě. Vy jste se k ní hodně upínala. Platí to stále?

„Věřím, že olympiáda bude. Mám i pozitivní zprávy z českého olympijského týmu. Pokud bude olympiáda jako v Riu, bude to v pohodě. Ostatní čeští sportovci chodili na tenis hodně, a pokud zase přijdou, bude o atmosféru postaráno. A to je nejdůležitější.“

Kdyby vám někdo nabídl pro rok 2021 grandslamový titul či olympijské zlato, co zvolíte?

„Nemůžu mít oboje?“

Musíte si vybrat.

„Tak teď bych si vzala olympijské zlato a další rok grandslam.“ (smích)

Ač jste říkávala, že chcete hrát maximálně do třiceti, teď hovoříte o dalších letech na okruhu. Jak se to tedy má s vámi a tenisovou budoucností?

„Je fakt, že když jsem byla mladší, říkala jsem si, že do třiceti určitě hrát nebudu. A teď tady sedím a jedu dál. Vážně jsem nepřemýšlela, kolik let bych chtěla ještě na kurtu strávit. Dokud mě tenis baví a zdraví mi to dovolí, budu ráda pokračovat. Ale virus nám ukázal, jak těžké je dopředu něco plánovat. Takže budu brát věci tak, jak přijdou. Kdo ví, co nás čeká.“