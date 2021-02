Kvitová udolala Williamsovou, uspěla Bouzková a poprvé také Veselý

Tenistka Petra Kvitová zvládla na turnaji Yarra Valley Classic vstup do nové sezony. Čtvrtá nasazená hráčka, jež měla v Melbourne na úvod volný los, zdolala v prvním zápase od loňského září Venus Williamsovou 7:6, 7:5. Do osmifinále prošla také Marie Bouzková, která ve druhém kole porazila Španělku Aljonu Bolsovovou 6:3, 6:7, 6:2.

O čtvrtfinále si tak na přípravném turnaji před Australian Open zahrají celkem čtyři Češky. Už v pondělí si postup do třetího kola zajistily Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová zdolala čtyřicetiletou americkou veteránku v osmém vzájemném zápase po dvouhodinovém boji popáté. Poprvé se ale jejich duel rozhodl už ve dvou setech. Úvodní sadu, v níž Američanka jako první prolomila soupeřce podání, získala nakonec Kvitová v tie-breaku 8:6, když proměnila čtvrtý setbol. Ve druhém setu vybojovala výhru 7:5.

„Konečně ve dvou, že?“ usmála se Kvitová při rozhovoru na kurtu při narážce na první dvousetový duel s Williamsovou. „Hrajeme podobným stylem, je to o podání a ve výměnách to pak máme padesát na padesát. Jeden set je to lepší, druhý horší a pak musí přijít ten rozhodující,“ řekla.

Dvaadvacetiletá Bouzková získala proti Španělce úvodní sadu za 40 minut, ve druhé ale nedokázala zápas dotáhnout. Soupeřka ji k mečbolu nepustila, v tie-breaku vyrovnala a do vedení šla i ve třetí sadě. Pak ale Bouzková opět přidala, třikrát Bolsovové sebrala podání a slavila postup.

Další soupeřkou šestnácté nasazené Bouzkové bude světová jednička Ashleigh Bartyová. Australanka, jež takřka celou loňskou sezonu kvůli koronaviru vypustila, porazila Rumunku Anu Bogdanovou 6:3, 6:3. Kvitovou čeká Nadia Podoroská z Argentiny.

Uspěl i Veselý

Na turnaji Murray River Open postoupil do druhého kola český tenista Jiří Veselý. Generálku na Australian Open zahájil výhrou 6:4, 6:4 nad Portugalcem Fredericem Ferreirou Silvou. První duel po přísné karanténě bez možnosti tréninku nezvládl v Melbourne Tomáš Macháč, který prohrál s domácím Jamesem Duckworthem 3:6, 4:6.

Veselý, jenž zahájil sezonu už v lednu v turecké Antalyi, kde vypadl hned v 1. kole, tentokrát potvrdil roli favorita. S hráčem z konce druhé stovky žebříčku neztratil ani jednou podání a za 78 minut slavil první letošní vítězství. O postup do osmifinále se utká s nasazenou pětkou Casperem Ruudem, norský tenista měl v úvodním kole volný los.

Macháčovi příprava na grandslamové Australian Open, kam se poprvé v kariéře probojoval z kvalifikace, nevydařila. Dvacetiletý český talent, jenž v žebříčku ATP uzavírá druhou stovku, musel být po příletu do Austrálie kvůli pozitivním testům na koronavirus mezi pasažéry na palubě jen v hotelu. První vzájemný zápas s Duckworthem (105. v pořadí ATP) prohrál za 64 minut.

Tenisový turnaj žen Yarra Valley Classic v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 442.020 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (4-ČR) - V. Williamsová (USA) 7:6 (8:6), 7:5, Bouzková (16-ČR) - Bolsovová (Šp.) 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, Bartyová (1-Austr.) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:3, Muguruzaová (6-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:2, 6:0, Keninová (2-USA) - Giorgiová (It.) 7:5, skreč, Pavljučenkovová (11-Rus.) - Sevastovová (Lot.) 6:0, 6:3, Podoroská (14-Arg.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4, Rogersová (USA) - Petersonová (Švéd.) 6:4, 5:7, 6:2, Pegulaová (USA) - Barthelová (Něm.) 6:4, 7:5, Zvonarevová (Rus.) - Dolehideová (USA) 6:2, 6:4.

Tenisový turnaj mužů Murray River Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 320.775 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Ferreira Silva (Portug.) 6:4, 6:4, Duckworth (Austr.) - Macháč (ČR) 6:3, 6:4, Giron - Mmoh (oba USA) 6:1, 7:5, Kukuškin (Kaz.) - Londero (Arg.) 4:6, 7:5, 6:2, Sugita (Jap.) - Halys (Fr.) 3:6, 7:6 (7:3), 7:5, Popyrin (Austr.) - Gojo (Chorv.) 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).