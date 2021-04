Fruhvirtová až ke hvězdám: Pochvala od Evertové, manažer od Kvitové

Mnoho takových tenisových talentů jako Linda (15) a Brenda (14) Fruhvirtovy po světových kurtech neběhá. A starší ze sesterské dvojice Linda ukazuje, že excelentní výsledky mezi juniorkami by se skutečně mohly přetavit v úspěšné profesionální kariéry.

Vždyť kolik toho už v sezoně 2021 dokázala. V tuniském Monastiru vyhrála v únoru hned dva singlové tituly (obě akce dotované 15 000 USD), své první mezi ženami. Pak si odskočila do Dominikánské republiky, kde v hlavním městě Santo Domingu ovládla zcela suverénně i podnik juniorské kategorie. Dostala i volnou kartu do kvalifikace obřího podniku v Miami. Tam v úvodním kole sebrala set Srbce Nině Stojanovičové, jedné ze stovky elitních profesionálek.

Linda Fruhvirtová v sezoně 2021 ve dvouhře tituly: 3 (2x Monastir – ITF 15 000 USD mezi dospělými, 1x Santo Domingo – juniorský turnaj)

zápasová bilance: 17:2

Nyní přišlo to hlavní – druhý start v hlavní soutěži WTA. Loni v Praze neuspěla proti Kristýně Plíškové, tentokrát se zakousla pevněji. A byl z toho možná přelomový triumf mladé hráčky. V Charlestonu předvedla srdnatý tříhodinový výkon proti Alizé Cornetové, o šestnáct let starší Francouzce a někdejší světové jedenáctce, jíž momentálně patří 59. místo.

Fruhvirtová, které ve světovém žebříčku patří 499. příčka, vstoupila do zápasu skvěle a první sadu získala za 31 minut. Poté si v tiebreaku druhého setu za stavu 6:5 vypracovala mečbol, ale Cornetová ho odvrátila a vyrovnala.

V rozhodující třetí sadě při skóre 4:4 však 59. tenistka světa kvůli potížím se stehnem zápas ukončila. „Byl to jeden z nejúžasnějších zápasů, které jsem odehrála. Obě jsme neuvěřitelně bojovaly o každý bod,“ řekla Fruhvirtová. „Alizé je jedna z největších bojovnic na okruhu a nedá vám zadarmo vůbec nic. Doufám, že se brzy uzdraví,“ přidala Fruhvirtová, kterou ve druhém kole čeká devatenáctiletá Američanka Emma Navarrová (404. na WTA).

Sezona 2021 znamená velké povzbuzení pro mladou tenistku, jejíž vzestup se loni trošku zastavil a začalo se mluvit o tom, zda nejsou obě sestry Fruhvirtovy produktem, který dozrál příliš brzy a nyní bude stagnovat. „Řekl bych, že jak hodně rychle vystrčily hlavu, tak konkurence byla velká a holky se s tím musely vypořádat. Myslím, že to zvládly nakonec výtečně,“ chválí Miroslav Černošek, jenž obě sestry v Česku manažersky zastupuje.

„Loňská sezóna byla dost zvláštní. Turnajů bylo málo a hrála jsem proti silným soupeřkám. Myslím si ale, že právě i díky prohrám z minulého roku jsem teď schopná vyhrávat. Celou dobu jsem na sobě hodně pracovala jak na kurtu, tak mimo něj, a převedla jsem to do zápasů. Cítím se teď na kurtech velmi dobře fyzicky i psychicky,“ řekla Fruhvirtová po titulech v Monastiru pro server Tenisový svět.

Linda začínala sezonu jako 749. hráčka pořadí, momentálně ji neoficiální živý žebříček registruje na 413. pozici. Díky skvělým prvním měsícům, v nichž má singlovou bilanci mezi seniorkami a juniorkami dohromady 17:2. Teprve prvního května jí bude šestnáct let, je nejmladší hráčkou v top 500 WTA.

Velký talent už dlouho větří i silná manažerská agentura IMG, jež stojí za tím, že Linda dostala volné karty do kvalifikace Miami a právě nyní do hlavní soutěže v Charlestonu. České sestry má na starosti ve světě manažer Marijn Bal, jenž už léta pečuje i o Petru Kvitovou. „Uchopili je a vnímají, že tolik talentů jako Linda a Brenda ve světovém tenise není. IMG odvádí naprosto skvělou práci. Je to agentura, která má ve světovém tenise významné postavení. Ovládají velice prestižní turnaje. Na cestě nahoru jsou pro všechny hráče a hráčky velice důležité karty do některých kvalifikací a Linda ji nyní dokonale využila,“ těší Černoška. „A u patnáctileté holky hřeje takový úspěch dvojnásob.“

Obě sestry Fruhvirtovy zvládají kariéry díky obrovskému nasazení rodičů. Vstávají časně ráno, aby Lindě a Brendě uvařili zdravý a vydatný oběd. Vozí je po trénincích a turnajích. Doma se s nimi učí. Shánějí peníze, aby měsíc co měsíc naplnili rozpočet. Rodinný projekt jim dává zabrat. Tenisově se o sestry kromě táty Hynka stará i bývalý český profesionál Pavel Šnobel.

Kromě IMG je má v oku i Patrik Mouratoglou, kouč Sereny Williamsové, jenž vlastní luxusní akademii na francouzské riviéře. Loni si tam mladší Brenda zahrála exhibiční turnaj, kde se shodou okolností střetla také s Cornetovou, zřejmě osudovou rodinnou sokyní.

Co tenkrát načala Brenda, to nyní v Charlestonu dokončila Linda. „Dneska na sebe mohu být pyšná, nechala jsem na kurtu všechno,“ radovala se. První ze zřejmě mnoha WTA výher se nezapomíná.

Chris Evertová na Twitteru „Je zajímavé sledovat patnáctiletou Fruhvirtovou v zápase s Cornetovou. V lednu trénovala několik týdnů v mé akademii a udělala velký dojem, hraje s profesionálkami z WTA a ukazuje sebevědomí i dovednosti…. Má to v sobě…“

Vaidišová? V patnácti dva WTA tituly

Teprve prvního května bude Lindě Fruhvirtové šestnáct let, získala premiérovou výhru na WTA Tour a je z toho poprask. O tom, jak moc se změnila doba a věková hranice tenistů i tenistek posunula dozadu, vypovídá srovnání s dalším zázračným dítětem tenisu Nicole Vaidišovou. Ta vyhrála první zápas na WTA Tour ve čtrnácti letech, v patnácti už byla dvojnásobnou šampionkou turnajů, když ovládla menší podniky ve Vancouveru a Taškentu. Před šestnáctými narozeninami figurovala na 28. místě žebříčku.