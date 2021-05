Kvitová zvládla bitvu s Ruskou, v Madridu prošla už do čtvrtfinále

S Cori Gauffovou si Karolína Plíšková poradila a postoupila do 2. kola turnaje v Madridu • ČTK / AP / Bernat Armangue

Petra Kvitová postoupila v Madridu do čtvrtfinále • Reuters

Tenistka Petra Kvitová se stala první čtvrtfinalistkou antukového turnaje v Madridu. Trojnásobná šampionka v dnešním osmifinále porazila Rusku Veroniku Kuděrmětovovou po setech 6:3, 4:6 a 6:4. O postup do semifinále se utká s první hráčkou světa Ashleigh Bartyovou z Austrálie, nebo s loňskou vítězkou Roland Garros Polkou Igou Šwiatekovou.

„Jsem na sebe velice pyšná. Bylo to skoro jako zápas chlapů, každý set rozhodl jeden brejk. Byl to skvělý zápas. Ona je ve formě, vyhrála na antuce v Charlestonu, ale já si to tady moc užívám. Tohle je pro mě výjimečné místo,“ řekla Kvitová v rozhovoru na centrkurtu Manuela Santany, na kterém slavila tituly v letech 2011, 2015 a 2018.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu měla proti Rusce výborný nástup. Vedla 3:0 a při svém servisu byla jistá. Ve druhém setu nevyužila tři brejkboly, dva za stavu 4:4. Vzápětí poprvé v utkání přišla o servis a tím i o set. Třetí sadu rozhodla brejkem ve třetí hře díky returnům - jeden trefila na lajnu a připravila si brejkbol, po dalším donutila Kuděrmětovovou chybovat.

Za stavu 5:4 podávala Kvitová na výhru v utkání, ale prohrávala 0:30. Z nesnází se dostala servisem a sedmým esem duel po dvou hodinách a minutě ukončila. „Děkuji za podporu z hlediště. Jsem ve čtvrtfinále a jsem ráda, že už jsem tady vyhrála tři zápasy,“ řekla.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 3,226.325 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Harris (JAR) - Dimitrov (13-Bulh.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Isner (USA) - Kecmanovič (Srb.) 6:4, 7:6 (8:6), Karacev (Rus.) - Humbert (Fr.) 7:5, 6:4, Koepfer (Něm.) - Opelka (USA) 6:4, 6:4, Evans (Brit.) - Chardy (Fr.) 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:2.

Ženy (2,549.105 milionu eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (9-ČR) - Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 4:6, 6:4.