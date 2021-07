Krejčíková poprvé proti Siniakové! V Praze se utkají ve čtvrtfinále

Pátá nasazená Siniaková zvládla dnes dohrávku ve středu přerušeného duelu s Terezou Smitkovou, rychle získala potřebný game a zvítězila 2:6, 7:6, 6:3. Vítězka Roland Garros Krejčíková se trápila na podání, ale Belgičanku Ysaline Bonaventureovou zdolala 7:6 a 6:4.

Krejčková a Siniaková spolu vyhrály tři grandslamové tituly ve čtyřhře, jsou aktuálně nejlepším párem sezony, ale síť při dvouhře je mezi elitou rozdělí poprvé.

„I když bude na druhé straně Bára, tak budu chtít zase předvést nejlepší výkon. Uvidíme,“ řekla Siniaková. „Bude to těžký, protože se známe a navzájem si přejeme. Těším se a doufám, že si to užijeme. Je super, že jsme se potkaly a jedna z nás bude v semifinále. I pro diváky to bude hezké, že se v sobotu přijdou na jednu z nás podívat,“ uvedla Krejčíková v České televizi

V prvním setu utkání s Bonaventureovou turnajová dvojka dvakrát dotahovala ztrátu podání a set získala v tie-breaku 7:2. „To bylo hodně důležitý, trošku to pak ze mě spadlo. Nehrála jsem nejlíp, ale ubojovala jsem to,“ řekla Krejčíková. Ve druhé setu vedla rychle 4:0, ale za stavu 5:2 nevyužila při svém podání tři mečboly a duel ukončila až o dvě hry později esem.

Siniaková a Smitková, které ve světovém žebříčku dělí více než 400 míst, spolu na okruhu WTA i potřetí sehrály třísetový zápas. Dál prošla favorizovaná olympionička Siniaková, i když se jí vůbec nepovedla úvodní sada a ve druhé musela dokonce za stavu 5:6 při svém podání odvracet mečbol.

„Nebyl to z mé strany nejlepší tenis, v prvním setu bylo těch chyb moc. Ale snažila jsem se pořád hrát a bojovat a nakonec se to vyplatilo,“ oddechla si Siniaková

Ve více než dvouhodinovém utkání pomohla Siniaková soupeřce 13 dvojchybami. „Ten mečbol mě mrzí, ale je vidět, že pořád s těmi lepšími můžu hrát a mám šanci,“ řekla poražená Smitková, někdejší osmifinalistka Wimbledonu.

Ve čtvrtfinále jsou celkem tři Češky. Ve středu stihla před večerním zhoršením počasí postoupit osmá nasazená Tereza Martincová a o semifinále se utká se Slovenkou Viktórií Kužmovou.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Siniaková (5-ČR) - Smitková (ČR) 2:6, 7:6 (7:3), 6:3,

Minnenová (9-Belg.) - Gasanovová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:3).

Krejčíková (2-ČR) - Bonaventureová (Belg.) 7:6 (7:2), 6:4.