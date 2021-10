Konflikty českých tenistů: zlý člověk Berdych, prostředníček i ferrari

Připomeňte si nejznámější konflikty českých tenistů • FOTO: koláž iSport.cz Robotický, nezáživný, nudný. I tak se někdy mluví o současném tenise, tak tvrdě profesionálním a vysilujícím, že na výbuchy po vzoru Johna McEnroea již není mnohdy sil ani prostoru. Když se však přihodí, bývají nezapomenutelné. V řadě z nich hráli hlavní roli i čeští tenisté a tenistky, ať už Tomáš Berdych, Radek Štěpánek nebo Barbora Krejčíková. Připomeňme si ty nejznámější konflikty.

Krejčíková a ponížení od Španělky US Open 2021, Barbora Krejčíková v přelomové sezoně mlela z posledního, měla už nahráno přes sto zápasů. V nočním osmifinále ve Flushing Meadows pustila z uzdy Garbině Muguruzaovou, která již ztrácela 3:6 a 0:4. Přesto se mač ještě obrátil v drama a Španělka nevyužila tři setboly. Krejčíková požádala o ošetření za stavu 5:6, naznačovala, že se jí točí hlava a odešla s lékařkou do šatny. Vrátila se zase čilá. Získala dalších sedm fiftýnů zápasu, svůj servis si obhájila čistou hrou, během níž trefila tři vítězné údery a podstoupila dlouhé výměny, během nichž letěl míček přes síť 19krát a pak 15krát. Pak Muguruzaovou dorazila v tiebreaku v jednu hodinu ráno. Během výměn si brala čas, zastavovala soupeřku, aby mezi výměnami nespěchala. Podle pravidel musíte hrát v tempu podávajícího, to zřejmě nejvíc naštvalo Muguruzaovou. A Španělka si svůj hněv nenechala pro sebe. Po mečbolu nakrknutě zamířila ke své lavičce a zdálo se, že české vítězce ani nepodá ruku. Pak se k síti vrátila. „Omlouvám se,“ vzkazovala Krejčíková. „Tak neprofesionální,“ odsekla nakvašeně Muguruzaová. „Každý ať si udělá názor sám. Hráčka by měla vědět, jak se má v určitých momentech chovat a je pravda, že jsem nebyla nadšená, jak vypadal konec zápasu,“ líčila pak Španělka na tiskové konferenci. Krejčíková seděla po utkání na lavičce s hlavou v dlaních, neměla myšlenky na radost. Zhluboka dýchala, pozápasové interview na kurtu se neuskutečnilo. Po několika minutách se ztěžka zvedla a podpíraná dvěma lidmi pomalu zamířila do šatny. O dva dny později po prohraném čtvrtfinále ale Muguruzaové vzkázala: „Vůbec jsem nečekala, že mě takhle obviní. Ještě jednou jsem se podívala na záznam zápasu a musím říct, že jsem byla ponížena grandslamovou vítězkou. To bych nikdy nečekala. Abych řekla pravdu, jsem z toho dost smutná. Když mi pomohli z kurtu, bylo mi strašně. Dostávala jsem křeče, cítila se hrozně. Nikdy jsem nic podobného nezažila. To je tak pro představu, co se dělo v zákulisí, když se nikdo nedíval.“ Barboře Krejčíkové se při zápase s Muguruzaovou udělalo nevolno • Foto Profimedia.cz

Štěpánkův prostředníček. A Tipsarevič zuřil Čtvrtfinále Davis Cupu 2012 ve vyprodané O2 Areně, po výhře Tomáše Berdycha usiluje Radek Štěpánek o to, aby dal českému týmu vedení 2:0 nad Srby. Byl k tomu blízko, v páté sadě držel tři mečboly, Srb však ukázal ocelové nervy, odvrátil je a sám svůj první proměnil fantastickým prohozem. Po 5 hodinách a 7 minutách bylo dobojováno - 7:5, 4:6, 4:6, 6:4, 7:9. Po vyhecovaném duelu se ale strhla mela u sítě. „Povím vám, jaký charakter má váš hráč Radek Štěpánek. Jak jste viděli, já jsem se na kurtu choval fér. Když upadl, přeběhl jsem na druhou stranu, jestli nepotřebuje pomoct. Vždy jsem ho nechal kolem sítě projít jako prvního, dvakrát jsem mu dokonce přiznal diskutabilní balón. Po pěti hodinách mi tenhle člověk místo potřesení ruky ukáže prostředníček a řekne mi, že jsem smradlavá pí... Náš srbský fotograf má důkaz, obrázek, na němž mu podávám ruku a on mi ukazuje prostředníček. Neuvěřitelné. Nikdy bych si nemyslel, že zažiju něco takového!“ soptila dál světová osmička. Podle Štěpánka Tipsarevič prý jen špatně rozuměl tomu, co mu skutečně řekl. „Určitě není pravda to, co říká. A ruku jsem mu podal, to jste všichni viděli,“ pravil po sobotní čtyřhře, kdy mu dali Srbové najevo, co si o něm myslí. Ilja Bozoljac mu odmítl podat ruku. „Bál jsem se, že mi ukáže prostředníček jako včera Jankovi,“ vysvětloval. „Je to jeho gesto, ukazuje to jeho slabost,“ glosoval chování Bozoljaca Štěpánek. Ostřílený Nenad Zimonjič mu sice pravici podal, pak na něm však nenechal nit suchou. „Na okruhu se pohybuji již dlouho a vím, že takové chování můžete od Štěpánka čekat. Mimo kurt je někdy ok, ale při zápasech se chová špatně. Skoro bych řekl nejhůř ze všech tenistů.“ Konflikt Radka Štěpánka s Jankem Tipsarevičem • Foto Archiv

Fuck you, slyšel Berdych od Francouze Bylo to jako box, jenom mezi dvěma soupeři stála síť. Tolik nenávisti prýštilo mezi Tomášem Berdychem a Fabricem Santorem. Třiatřicetiletý Francouz, jeden z nejstarších mužů na okruhu, nepodal ve Wimbledonu 2006 českému tenistovi ruku a běsnil ještě dlouho po zápase 2. kola. A nejen proto, že prohrál 6:4, 6:7 (6), 2:6, 7:6 (5), 6:4… „Nemohl jsem akceptovat, jak se na kurtu choval,“čílil se veterán známý unikátním stylem, při kterém se raketou ohání obouručně jako vařečkou. I proto ho jednou Pete Sampras nazval „Kouzelníkem“. Na trávě jsou jeho sekané údery dvakrát nepříjemné a rozhozený Berdych Francouze mezi výměnami začal napodobovat. „To nebylo moc chytrý, jenom jsem mu ukázal, že mi sekaný míče vadí…“ A vadily mu stále víc, za stavu 4:5 ve čtvrtém setu podával Santoro na senzační výhru. Berdych vyzkoušel poslední šanci na zvrat, zavolal si na kurt lékaře. „Byla v tom i taktika,“ přiznal. „A já jsem vychladl,“ zuřil Santoro, který měl po tříminutové přestávce dokonce mečbol. Ale Berdych odolal, vyhrál tiebreak a duel rozhodčí za stavu 2:2 na sety přerušily pro tmu. Když se dva raubíři míjeli u sítě, vyprskl Francouz na Čecha sprostou nadávku: fuck you. „Cože, zopakuj to!“ vybuchnul tentokrát zase Berdych, kterého prý celý zápas také vytáčel arogantní americký rozhodčí Chryst Norm. Santoro dostal napomenutí a šlo se spát. Dohrávka trvala jen jeden set. „Bolí mě rameno, noha, záda. Tráva mě likviduje,“ ulevoval si nakonec Berdych, jenž vyhrál i sedmý pětisetový zápas v životě. Francouz byl k smrti naštvaný. „Dvakrát se mě při prohozu pokusil trefit do těla. Kdybych se nechránil raketou, mohl mě zranit,“ vyčítal nejvíc Berdychovi, jemuž jako prvnímu soupeři v kariéře nepodal ruku. „Nezasloužil si to,“ pravil. „Kde to jsme? Myslel jsem, že je to takovej slušnej Francouz, který drží lajnu a on předvede tohle,“ kroutil hlavou Berdych, jenž ještě při odchodu z kurtu nabídl soupeři pravici podruhé. „To už jsem ho jenom provokoval, chtěl jsem ho v tom vymáchat,“ řekl Čech. A Santoro? Nakonec sám uznal: „Berdych není idiot. Všechno, co mi udělal, nakonec fungovalo. Proto vyhrál…“ Tomáš Berdych • Foto Profimedia.cz

Murray na Rosola: Všichni tě nenávidí Peprnou přestřelku předvedl na turnaji v Mnichově 2015 Andy Murray s Lukášem Rosolem. Ve čtvrtfinále antukového podniku vmetl Brit českému tenistovi do tváře: „Nikdo na okruhu tě nemá rád. Všichni tě nenávidí.“ Co se stalo? Rosol do nasazené jedničky vrazil během změny stran. Zápas byl hlavně na přelomu prvního a druhého setu dost emotivní, postup nakonec slavil Andy Murray po výhře 4:6, 6:3 a 6:2. Rosol na úvod mače vzal Skotovi první set, který mu otočil ze stavu 1:4 na 6:4, a všemožně se nasazené jedničce snažil dostat pod kůži. Když do slovutného soupeře během jedné z výměn stran vrazil, bylo to na Murrayho moc. „Děláš to každý týden. Nikdo na okruhu tě nemá rád. Všichni tě nenávidí,“ prohlásil směrem k Rosolovi favorit zápasu. Rozhodčí ho musel uklidňovat, Murray s ním na konci prvního setu měl dlouhou rozpravu. Teprve pak zápas otočil. Andy Murray s Lukášem Rosolem • Foto Profimedia.cz

Ferrari v garáži naštvalo Srby Radek Štěpánek versus Srbové podruhé. Tentokrát v tom byl český tenista ale nevinně. Při finále Davis Cupu 2013 v Bělehradě komentoval Radek Štěpánek po svém fakt, že Srbové nenasadili do čtyřhry unaveného Novaka Djokoviče. „Zajímavé rozhodnutí, že nechali ferrari v garáži,“ hodnotil srbský tah. Naštval tím kapitána soupeřů Bogdana Obradoviče. „Nechal tímhle výrokem své vychování několik pater pod garáží,“ rýpl si v neděli do českého hrdiny, který v rozhodujícím zápase porazil Dušana Lajoviče a zajistil českému týmu obhajobu salátové mísy. „Neřekl jsem nic špatného, pronesl jsem to s plným respektem. Myslel jsem tím, že je Novak nejlepším hráčem světa a když ho nenasadili, překvapili mě,“ bránil se český tenista. Radek Štěpánek si podává ruku s Novakem Djokovičem po dvouhře ve finále Davis Cupu v roce 2013 • Foto Michal Růžička/MAFRA/Profimedia

Nepodaná ruka za nástřel do lokte Rozhodl se vzít spravedlnost do svých rukou. Za to, že ho Nicolas Almagro nastřelil u sítě do lokte, nepodal Tomáš Berdych Španělovi pravici. Stalo se v osmifinále Australian Open 2012. Jak podťatý se skácel na modrý beton, pravý loket, od něhož se před momentem odrazil tenisák vypálený dobře stokilometrovou rychlostí, musel řádně bolet. Ostrý atak, jímž si Almagro přivolal vedení 40:0 a tři brejkboly za stavu 5:5 v závěru čtvrté sady, Tomáše Berdycha pobouřil. „Asi každý, kdo hrál někdy tenis, ví, že kurt je pěkně velký a vždycky máte prostor, kam uklidit balónek. A ne, že se člověka, který je od vás tři čtyři metry, pokusíte trefit do tváře,“ vyčítal soupeři po zápase, který vyhrál 4:6, 7:6 (5), 7:6 (3), 7:6 (2). Almagro dobíhal Berdychův kratší balón, Čech se vydal na síť a schytal bolestivý zásah z prohozu. Sorry, sorry, sorry, volal Španěl. „Prostě jsem ten míček zahrál tak, abych získal bod. A taky jsem mu hned řekl čtyřikrát sorry,“ hájil se rodák z Murcie. Jestliže se Berdych v samotném utkání zachoval geniálně, otočil se na podpatku, smazal všechny brejkboly a vyhrál si sadu i čtyřhodinový zápas v tiebreaku, po mečbolu zvítězila hlava plná emocí. Nepodaná ruka je silným gestem. Divácké referendum o tom, na čím straně byla pravda, prohrál. Lidé vítěze vybučeli. Tomáš Berdych ruku Nicolasi Almagrovi nepodal pokaždé... • Foto Profimedia.cz