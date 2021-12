Za rok o 763 míst vzhůru. Cíl je elitní stovka, followeři rostli, říká Nosková

Klidná introvertní povaha a navrch potřebné sebevědomí. Kromě tenisového nadání dívku původem z Valašska k velké kariéře předurčuje i tato kombinace vlastností. Svěřenka trenéra Tomáše Krupy, která se připravuje v Přerově, cílí vysoko. „Dělám ještě spoustu chyb. Ale tenisu chci dát všechno,“ prohlašuje Linda Nosková.

Získala jste titul z juniorského Roland Garros, doma jste ovládla Pardubickou juniorku. Přechod mezi dospělé jste podtrhla čtyřmi tituly z turnajů ITF. Úspěšný rok?

„Povedl se mi. Jsem ráda, že jsem hrála i důležitější turnaje a juniorské grandslamy. Dospělé akce jsou profesionálnější, těžší v určitých ohledech. Nechci říkat, že juniorský grandslam byl snadný, ale jsem ráda, že jsem se dokázala přizpůsobit z juniorského tenisu i na ten dospělý a střídat to.“

Atmosféra Roland Garros na vás udělala dojem?

„Ve finále a semifinále byla vážně skvělá. Lidé přicházeli po každém gamu, jejich podpora nebyla ani na jednu stranu, a jelikož to bylo vyvážené, tak to bylo fajn. Turnaj jsem si celkově užila.“

I tiskové konference? V angličtině jste odpovídala velice zdatně.

„Teď už z toho nervy nemám. Když jsem byla mladší a neměla jsem s tím zkušenosti, tak jsem úplně nevěděla, co říkat. Ale pak si člověk zvykne. Angličtinu se učím už odmalička a je to můj nejoblíbenější jazyk.“

Zvykáte si i na popularitu?

„Hodně lidí si mě všimlo. Do té doby jsem v juniorech nebyla jednička nebo hvězda. Vždycky to byly spíš ostatní Rusky nebo Francouzky. Trochu jsem i zaplavila sociální média, na což nejsem zvyklá. (směje se) Pozornost byla větší a followeři rostli.“

Po pařížském triumfu jste zmínila svůj vzor, Serenu Williamsovou. Čím vám imponuje?

„Mám ji ráda už odmalička. Vždycky byla můj vzor. Psychickou a mentální silou je jedna z nejlepších. Má samozřejmě nějaké výpadky, jako třeba US Open 2018… (směje se) Ale je to jedna z nejlepších hráček.“

Díky triumfům v Bratislavě (dvě vítězství), Přerově a Milovicích jste se posunula na 264. místo žebříčku. Byla jste překvapená, kam až to došlo?

„Trochu ano. Nevěděla jsem, že to půjde až takhle rychle. Na začátku roku jsem byla za tisícovkou a posunout se o nějakých 800 míst je skvělý pocit. Samozřejmě člověk chce vždycky nejlepší výsledky, ale nesmí to přehnat s turnaji nebo tréninky a přípravou.“

V příštím roce se už budete zaměřovat na turnaje dospělých?

„Ano. Díky tomu, že jsem něco dokázala na juniorském grandslamu, tak to už nebude prvořadá věc. Dospělá kariéra je rozehraná, tak v tom musím pokračovat a zkusit se posunout třeba do stovky.“

Co dál by bylo přáním k osmnáctým narozeninám, které budete mít po konci příští sezony?

„Tenisově? Přála bych si zlepšit se hlavou. Mentálně, fyzicky a být lepší hráč, protože dělám ještě spoustu chyb. Ale chci tomu dát všechno, takže to asi nebude problém.“

Mentální přípravu s někým konzultujete, nebo je na to ve vašem věku ještě brzy?

„Myslím, že to ještě není potřeba. Možná v budoucnu, až budu mít na sebe větší tlak. Ale dokážu se s tím vyrovnat docela v pohodě. Takže zatím, doufám, nikoho nepotřebuju.“ (usmívá se)

Jak byste popsala svůj herní plán, podle kterého se na kurtu řídíte?

„Není to tak, že bych měla jasně daný plán. Čekám, jak se bude vyvíjet každá výměna, hledám příležitost a snažím se hrát svoje, protože čekat na soupeřku není dobré. Všechno si chci uhrát.“

Očekáváte, že příští sezona bude těžší?

„Skok z tisícího místa na žebříčku prakticky jedním turnajem je rychlý. Ale pak se dostat z dvoustého místa třeba do padesátky, to jde o hodně pomaleji. Takový skok už určitě nepředvedu, bude to daleko složitější.“

Kdy do dalšího ročníku vstoupíte?

„Přípravu trochu poposunu. Budu teď chvíli odpočívat, týden nebo dva v novém roce si oddechnu. Kondičně se začnu připravovat v lednu. Budu mít dostatek času, protože v lednu a v únoru ještě nemám žádné turnaje.“

Byla ve hře i cesta na začátku roku do Austrálie, kde jste měla šanci proniknout do kvalifikace grandslamového podniku v Melbourne?

„Když jsem vyhrála pětadvacítku v Milovicích, posunula jsem se na nějaké 260. místo. Ale ještě před tím jsem byla 320., tak bych se do kvalifikace ani nedostala. Navíc po Milovicích jsem ještě nebyla ani plně naočkovaná. Předem se musejí zařizovat i letenky, rezervovat hotely. Bylo to zkrátka všechno narychlo. Možná bych se do kvalifikace dostala, ale nechám to snad na příští rok. Prvním grandslamem mezi dospělými by mělo být Roland Garros, kde mám slíbenou volnou kartu do kvalifikace.“

LINDA NOSKOVÁ Narozena: 17. listopadu 2004 (17 let) Držení rakety: pravá ruka Klub: TK Precheza Přerov Trenér: Tomáš Krupa Turnajové tituly ITF: 4 Pozice na žebříčku WTA: 264