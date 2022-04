Polská kometa od února jen vyhrává: Sunshine Double a navíc tenisový trůn

Třetí titul z významného podniku za sebou a navrch členství v exkluzivním klubu. Iga Šwiateková si užívá nezapomenutelné chvíle slávy. V pondělí bude navíc poprvé uvedena jako světová jednička, když na trůnu vystřídá Australanku Ashleigh Bartyovou. „Nevěděla jsem, zda si zasloužím být světovou jedničkou, ale teď budu věřit trochu víc, že ano,“ prohlásila Polka.

Finále proti Naomi Ósakaové bylo dramatické jen v úvodní sadě. Japonka bojující o svou první trofej od loňského Australian Open se s rozjetou soupeřkou statečně držela, jenže kvůli jednomu ztracenému podání podlehla 4:6.

Šampionky Sunshine Double (podle věku dosažení od nejmladší) 2022 - Iga Šwiteková (Pol.), 20 let a 306 dnů 2005 - Kim Clijstersová (Belg.), 21 let a 299 dnů 1994 - Steffi Grafová (Něm.), 24 let a 279 dnů 2016 - Viktoria Azarenková (Běl.), 26 let a 245 dnů 1996 - Steffi Grafová, 26 let a 290 dnů

To druhý set už se nesl dle papírových předpokladů. Bezchybná Šwiateková soupeřce dokonce uštědřila kanára. Turnaj v Miami ovládla bez ztráty setu. Stejně jako ve čtvrtfinále proti Petře Kvitové nenabídla jediný brejkbol!

Úžasná vítězná série Polky začala koncem února triumfem na podniku v Dauhá. Následovalo vítězství v Indian Wells. Teď jako čtvrtá tenistka historie dokázala v jedné sezoně ovládnout také Miami, čímž si zajistila takzvaný Sunshine Double. Oproti Viktorii Azarenkové, Kim Clijstersové a dvojnásobné držitelce Steffi Grafové to však zvládla již ve 20 letech.

„Upřímně řečeno, nemyslela jsem si, že je to možné,“ usmála se Šwiateková. „Snažím se zjistit, jaké jsou mé limity, i když to říkám po každém turnaji,“ dodala.

Šwiateková si k předloňskému vítězství na Roland Garros přispala už pátý titul kariéry z podniků WTA. Stejně jako v Dauhá proti Anett Kontaveitové zvládla ve finále nasázet kanára. Loni v Římě zvítězila nad Karolínou Plíškovou dokonce dvakrát 6:0.

Do historie turnaje v Miami se dnes může zapsat Carlos Alcaraz. Osmnáctiletý Španěl vyřadil v semifinále obhájce titulu Poláka Huberta Hurkacze dvakrát 7:6 a bude útočit, aby se stal nejmladším šampionem významného podniku na Floridě. Ve finále vyzve o pět let staršího Nora Caspera Ruuda. „Pokusím se hrát, jako by to bylo první kolo, abych skryl nervy. Myslím, že si to užiju a bude to skvělé finále,“ prohlásil talent s letošní bilancí 17 výher a pouhých dvou porážek.

Největší finále kariéry si zahraje měsíc před 19. narozeninami. Z okruhu ATP má zatím dva antukové tituly – z letošního Rio de Janeira a loňského Umagu.