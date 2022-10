Kvitová přebojovala soupeřku i nemoc: Dýchala jsem jak lokomotiva

Minulý víkend se léčila v posteli, až před pěti dny přijala volnou kartu do hlavní soutěže ostravského tenisového turnaje. To ještě Petra Kvitová netušila, že jí komplikace jen tak neopustí a do prvního zápasu bude muset nastoupit s pořádnou rýmou. „Nechtěla jsem se odhlašovat. Nakonec jsem udělala dobře a jsem za to ráda,“ usmívala se po výhře v 1. kole Agel Open nad Bernardou Peraovou z USA (6:3, 2:6, 6:4). „Dýchala jsem ale jako lokomotiva celý zápas,“ upozornila Kvitová.

Má vydřené vítězství pro vás větší váhu?

„Cenné je to hodně, protože jsem se rozhodla ve středu večer, že bych si vzala volnou kartu. Ještě minulý víkend jsem přitom ležela doma v posteli s bolestí v krku. Fyzicky jsem to úplně nezvládala, vzhledem k pomalému povrchu to bylo velmi náročné. Bernarda mi nedala šanci, abych do toho mohla trochu víc jít. Ale naštěstí ve třetím setu přišel servis, pomohl mi. Bylo to nahoru dolů a vlastně ani nevím, jak jsem vyhrála.“

Byla příprava na ostravský turnaj kvůli nemoci hodně specifická?

„Šla jsem hrát až v úterý, ve středu jsem si zahrála nějaké body a pak jsem se rozhodla, že sem pojedu, protože je to kousek. Nečekala jsem, že na mě sedne rýma tak pořádně, jak na mě sedla, ale nechtěla jsem se odhlašovat a chtěla jsem hrát. Nakonec jsem udělala dobře a jsem za to ráda. Příprava nebyla ideální, ale to je asi tak celou moji kariéru, takže nic nového.“ (směje se)

Co bylo hlavním důvodem, že jste přijala volnou kartu?

„Jedním z důvodů byli fanoušci, kteří tady zbožňují tenis. Další věc je, že rodiče mám dvacet minut odsud a na turnaj jsem jela autem. Po US Open jsem zápasila se zraněním a nevěděla jsem, jak to se mnou dopadne. Nechávala jsem si prostor, abych se doléčila. Bylo to všechno na poslední chvíli, ale jsem ráda, že jsem přijela a vyhrála.“

Diváci byli jedním z klíčových faktorů, že jste náročný souboj zvládla?

„Byli skvělí celý zápas. Hlavně ve třetím setu mi hrozně moc pomohli. Skandovali a roztleskávali skoro po každém míči. Hodně mi to pomohlo, bylo to něco navíc a to mám ráda, když hraji doma. Už je to nějaký pátek, co jsem tady hrála – loni semifinále. Teď byli zase skvělí. A doufám, že přijdou i na další zápas.“

Co se vám na začátku třetího setu honilo hlavou, když soupeřka uhrála šest her v řadě?

„Myslím, že ani nic. Vlastně jsem nevěděla, že uhrála šest gamů v řadě, což je lepší. (usmívá se) Tenis je v tomhle hrozně zrádný, v prvním setu jsem vyhrála pět gamů já a stejně to pak bylo vyrovnané až do jeho konce. Naštěstí jsem to ve třetím setu zastavila tím, že jsem ji brejkla. Pak trochu začala kazit. Ve finále to byly dvě hoďky strávené na kurtu, dobrý trénink… ale trošku dlouhý.“ (směje se)

Zápas jste zakončila svým 11. esem. Pomohly vám ale i kvalitní returny?

„Byly gamy, kdy to nebylo jednoduché, jelikož je soupeřka levačka. Ale někdy mi to sedlo hezky na ruku. Když byly nové míče, cítila jsem se líp a letělo to. Ve třetím setu, kdy jsem byla dole 0:2, mi pomohl rebreak, a tím jsem se dostala zpátky do zápasu.“

Zmiňovala jste, že byste si představovala rychlejší povrch. Byl to velký rozdíl oproti tomu, co jste v ostravské aréně většinou zažívala v minulosti?

„Určitě bych ráda rychlejší povrch. Na Fed Cupy jsme měli povrch, který byl trošku něco jiného. Ale samozřejmě něco takového se na tento turnaj asi nedá úplně použít.“

Se soupeřkou pro 2. kolo Paulou Badosaovou máte vyrovnanou vzájemnou bilanci. Co od souboje očekáváte?

„Naposledy jsme hrály ve Wimbledonu, což je úplně něco jiného než tady. Ale i když je tady pomalý povrch, zápas bude hodně o servisu a o returnu. Její podání je výborné a mě se moc nedařilo ji ve Wimbledonu brejknout. Opravdu to bude asi klíč zápasu, obě do toho budeme šít, hrát rychle. Vím, že nemá úplně nejlepší formu, ale ona je tak dobrá hráčka, že jí to může sednout. Bude to hezký zápas pro diváky a pro mě samotnou, takže se na to těším.“