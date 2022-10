Z postele na kurt! Kvitová k divákům: Díky, že jste mě nenechali padnout

Španělka postupně odvrátila sedm mečbolů. Osmý už Petra Kvitová proměnila. Pustila raketu z ruky a unaveně schovala hlavu do dlaní. Moc sil už jí nezbývalo. „Mám pocit, že nemocná jsem pořád,“ připustila po zápase. „Ještě mě to úplně neopustilo. Proto si nejvíc vážím toho, že jsem zápas zvládla psychicky, mentálně. I když to někdy nebylo úplně dobrý. Takže psychické odolnosti a bojovnosti na konci si cením nejvíc.“

Vypadalo to, že na konci zápasu už jste neměla ani sílu se radovat. Bylo to tak?

(přikývne) „Věděla jsem, že to s Paulou bude těžké, je čtvrtá na světě a naposledy jsem s ní prohrála ve Wimbledonu, kde porážka bolí vždycky o něco víc. Věděla jsem, že bude hrát dobře, že dobře servíruje. To ukazovala celý zápas, bylo těžké ji brejknout. Hrála velmi dobře, moc nekazila, dobře se hýbala. Tady je těžké zahrát nějaký vítězný úder, což mě tlačilo víc na síť. Celkově byl zápas hrozně náročný. Tiebreak, který jsem zvládla lépe, určitě pomohl, protože hrát tady dneska tři sety... S mou fyzickou kondicí by to asi nebylo úplně dobrý. Tak jsem ráda, že jsem to uzavřela ve druhém setu. Moc sil mi už nezbývalo, tak nějak jsem to ještě zvládla.“

Jak těžké bylo ustát šest odvrácených mečbolů za stavu 5:3?

„Já nad tím nepřemýšlela. Nebylo tam nic, že bych to nějak blbě zkazila nebo se něco stalo. Samozřejmě, není to nic jednoduchého, mohl být konec, ale v ten moment jsem nad tím nepřemýšlela, soustředila jsem se na servis, na můj game, abych to dohrála. A kdyby to bylo 5:5, tak by se prostě pokračovalo dál. Nějak by to bylo. Dopodávat je vždycky těžké, poslední gamy ve druhém setu byly fakt hodně náročné, tak jsem ráda, že jsem to doservírovala.“

Turnaj v Ostravě na O2 TV Sport Přímé přenosy sledujte na stanici O2 TV Sport i v multidimenzi na O2 TV Tenis. Od pátku doprovodí závěrečné duely i speciální studio s Klárou Janáčkovou a Liborem Basíkem. Komentátorský tým O2 TV Tenis doplní vedle moderátorů také Jakub Vančura a Martin Štefl.

Zmínila jste, že vám chybí kondice po nemoci, čeho si nejvíce vážíte na své hře?

„Mám pocit, že nemocná jsem pořád. Ještě mě to úplně neopustilo. Nejvíc si vážím toho, že jsem to zvládla psychicky, mentálně. Ve třetím gamu prvního setu jsem dala tři dvojchyby, ustát ten game bylo hrozně náročné a ve finále to možná byl i klíč celého prvního setu. Psychická odolnost a bojovnost na konci, toho si cením nejvíc.“

Hrajete zatím obden. Vyhovuje vám tento rytmus?

„Jsem moc ráda. Hrát dva dny za sebou, nevím, co bych tam předváděla. V úterý jsem nedělala vůbec nic. Byla jsem u našich a jenom ležela. Nikam jsme nešla, bylo to takové lenošení. Ale po nemoci je každá minuta volna dobrá. Proto jsem v úterý ani nešla na kurt a myslím, že nepůjdu ani zítra, abych si mohla trochu odpočinout a zregenerovat. Den volna mi docela bodne.“

Jak probíhá vaše léčení a co na vás zabírá? Jak se dá regenerovat v zápasovém běhu?

„Blbě, no. (usměje se) I proto si myslím, že se mě to takhle hrozně drží. Takový zápřah, jako jsem měla v prvním kole, nebo dnes, to zdraví moc nepřidá. Není to ideální. Pro tělo, ani pro tenis. Ale zase se hraje doma a slyšeli jste fanoušky! To je něco skvělého a k nezaplacení. Hrozně si toho vážím. Dneska to byla pecka. A jak se léčím? Čaje, hodně spánku, to je asi vše.“

Stihly jste si po bitvě něco říct s Badosaovou?

„Řekly jsme si, že to byl skvělý zápas z obou stran. I s jejím týmem, když jsem je viděla v zákulisí. Popřáli jsme si hodně štěstí. Paula byla opravdu skvělá.“

Fanoušci a jejich podpora byla zase o úroveň výš než v pondělí, souhlasíte?

„Už v pondělí byla skvělá atmosféra a teď ještě lepší! Lidi mě hrozně hnali a fandili i hezkému tenisu. Nebylo to jen o mně, ale i o Paule. Bylo to fér, čehož si také vážím. Přeci jen, není to Fed Cup, ale turnaj, takže to bylo od nich moc hezké. Super, vychutnávám si to.“