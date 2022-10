Muchová vyměnila kouče Kotyzu za extenistu: Mladá krev, nová energie

Spolupráce s renomovaným trenérem Davidem Kotyzou je minulostí. Karolína Muchová (26) na Agel Open v Ostravě hrála už pod vedením Jana Blechy (33). „Je to mladá krev, nová energie. Kluk, který hraje super tenis, velmi dobře si s ním zahraju,“ vysvětlovala česká tenistka. V Ostravě se po vleklých zdravotních problémech probila do druhého kola, v něm padla s Caty McNallyovou 1:6, 6:3, 1:6 .

Co si slibujete od spolupráce s novým trenérem?

„Má velkou motivaci se mnou něco dokázat. Tak i já s ním. My už spolu trénovali, když jsem byla s Davidem (Kotyzou). S Honzou jsem sparringovala na turnajích v Americe, známe se dobře. Slibuji si to nejlepší, co půjde. Zatím je to super. Nový impuls.“

Co pozitivního si tedy odnesete z turnaje v Ostravě?

„Celkově se moje hra lepší, dostávám se zpátky do komfortnější zóny na kurtě. Přece jenom, zápasová praxe mi chybí, tady jsem odehrála dva super těžké zápasy, bojovala jsem do konce. To je určitě pozitivní.“

Jaký byl ve vašich očích zápas s McNallyovou?

„Z mé strany tam bylo hodně nevyužitých šancí, hodně lehkých balonů v důležitých momentech, které jsem nezahrála dobře. Na druhou stranu, soupeřka hrála výborně, takže jí musím dát kredit. Dostávala mě do těžkých pozic. Když jsem si něco připravila, tak vždy vrátila ještě o jeden balon navíc a já si to tam nepohlídala. Těžký, dlouhý zápas.“

Čemu nevynucené chyby přičítáte?

„Těžko říct (chvíli přemýšlí) Nevím, teď to nedokážu pojmenovat. Vždy vrátila o míč navíc, měla jsem tam být ještě více ready, už jsem trochu stála. Musím se znovu ze záznamu podívat, abych to viděla přesně, ale myslím, že jsem tam přestávala hrát. Místo toho, abych ještě byla ready a zakončila balon.“

Byl jedním z klíčů zápasu nepotvrzený brejk na 2:0 ve třetím setu?

„No, těch klíčových momentů tam bylo víc. Už i ten první brejk zápasu, kdy jsem mohla jít do vedení, bylo tam několik míčů a okamžiků, které jsem nezvládla. Nepřidávala bych to jen třetímu setu a nepotvrzenému brejku, protože i tam se furt dalo hrát.“