Kvitová semifinále neurvala: Kdo ví, co mě bude bolet. Prozradila další plány

České semifinále se v sobotu v Ostravě na Agel Open hrát nebude. Barbora Krejčíková (26) se sice do nejlepší čtyřky probila, ale Petra Kvitová (32) po boji padla. Jeleně Rybakinové z Kazachstánu podlehla 6:7 (5) a 4:6. Po zápase prozradila i plány do konce sezony. „S největší pravděpodobností odletím do San Diega, kde se hraje příští týden a poté ještě tisícovka v Mexiku. Když zdraví dovolí. Nevím, jak se budu cítit po dnešním zápase, ale chtěla bych tyto dva turnaje odehrát.“ Finále Billie Jean Cupu v listopadu Petra Kvitová hrát nebude.

Jak rozhodování o Billie Jean Cupu vypadalo? Bylo to pro vás velké dilema?

„Velké dilema jsem upřímně neměla, protože je to ještě za dlouho. A tím, že končím po Mexiku, tak program není úplně dobrý na to, abych hrála ještě týmovou soutěž. Teď jsem ještě nemocná a kdo ví, co mě bude zítra bolet. Takže bych si chtěla spíš odpočinout a připravit se na další sezonu.“

Jak jste se cítila a jak vám bylo ve čtvrtfinále proti Rybakinové?

„No. Nebylo mi úplně hej, ale nebyla jsem na tom úplně nejhůř, bych řekla. Samozřejmě mi síly z těch dvou těžkých zápasů chyběly, ale na druhou stranu jsem se tam snažila nechat všechno. Nakonec se i tak stalo. Zápas byl hrozně těžký, výborně podávala, dala mi spoustu es a nedala mi vůbec nic zadarmo. Zápas byl obecně velice kvalitní, hrála líp, zasloužila si vyhrát. Asi tak.“

Rybakinová nasázela jedenáct es. Co se s tím dá v zápase dělat? Dá se reagovat nebo jen člověk čeká, že jí to lítat přestane?

„No, čekala jsem a nedočkala (usmívá se) Co se s tím dá dělat? Dá se sem tam šoupnout jinak na return, ale ve finále dá eso do druhého rohu. Je to i psychicky náročné, přecházet ze strany na stranu a čekat, že zase dostanete eso. Občas jsem to tam i jakoby vyšmákla, to bylo fajn. Když jsme hrály zezadu, bylo to velice vyrovnané a mohlo to jít na každou stranu. O to jsem se snažila, ale když potřebovala, dala dobrý servis. A to rozhodlo. Měla více brejkbolů a jeden proměnila, to rozhodlo celý zápas.“

V tie-breaku jste vedla 4:2, ale soupeřka skóre otočila. Byl to jeden ze zásadních momentů zápasu?

„Myslím, že jsem tie-break odehrála velice slušně. Až na to, že jsem dala dvojchybu (za stavu 5:5). To bylo asi vše. Ona také zahrála dobré údery. To se tak sejde, hrála výborný zápas.“

Bojovala jste i ve druhém setu, odvrátila řadu brejkbolů...

„Bylo to těsné, měla jsem trošku šanci, snažila jsem se vyběhat, co se dalo, ale musím říct, že i poslední game zahrála výborně. Hrála docela na risk po lajnách, byly to opravdu kousky od lajn, zahrála to velice hráčsky, klobouk dolů. Čekala jsem, že by mi šanci dát mohla, nebo že by nějaká zápletka být mohla, ale ta největší nepřišla. Snažila jsem se, ale ona to odehrála velice slušně.“

Vy jste Wimbledon vyhrála dvakrát, Rybakinové letos. Je to důstojná následovnice?

„Dovedu si představit, že tak, jak hrála dnes, hrála i ve Wimbledonu finále. Délka jejích úderů a jak jsou placaté a rychlé... Věřím, že tohle na trávě fungovalo. Speciálně její servis. Je hodně nechytatelný, hlavně na trávě a v hale. Chápu, že Wimbledon vyhrála.“

Máte ještě chuť do konce sezony?

„Konec sezony je vždy náročnější obecně fyzicky i psychicky. Nemoc, tady jsem vzala volnou kartu. Jsem ale ráda, že jsem si tu mohla zahrát a představit se fanouškům. Ti byli zase skvělí. Mrzí mě, že jsem to nedotáhla. Takové fanoušky teď mít nebudu, ale tak to je. Těším se. Tisícovka v Mexiku je velký turnaj, tak jsem to chtěla ještě zkusit. Mexiko jsem ještě nehrála, tak uvidím alespoň něco nového.“