Martincová: Brutálně jsem utáhla nohu, až lýtko brnělo. Ale vzdát se? Ne!

Bolavé koleno a skvěle hrající Jekatěrina Alexandrová ji do semifinále Agel Open v Ostravě nepustily. Tereza Martincová padla 1:6, 6:4, 1:6. Nohu si nechávala ošetřovat, hlavou se jí honily myšlenky na skreč. „Doma jsem to ale nechtěla udělat v žádném případě!“ hlásila Martincová. „Nechci tím shazovat výkon soupeřky, ta hrála opravdu výborně.“

Jak blízko, nebo daleko pro vás bylo semifinále?

„Z mého pohledu asi daleko. Od začátku jsem cítila, že to budu mít těžké hlavně sama se sebou. Měla jsem velký problém se servisem kvůli noze, vůbec jsem nebyla schopná se odrážet. Ve druhém setu jsem se snažila něco vymyslet, šla jsem víc na riziko, nebyla jsem schopná tolik vyměňovat. Alespoň ve druhém setu jsem našla trochu jiný styl servisu, než jsem zvyklá. Musím říct, že soupeřka hrála výborně. Obrovský tlak. A jakmile člověk není v pozicích stoprocentní, tak je to těžké.“

Že byste vzdala, vám hlavou neblesklo?

„Určitě, měla jsem to v hlavě, ale doma jsem to nechtěla udělat v žádném případě. Je to věc, se kterou se nedá bohužel nic dělat. Čím déle jsem v turnaji, tím je to většinou horší, protože je noha víc namáhaná. Bohužel, dneska jsem od začátku tušila, že to bude hlavně o tom, jak najít cestu a co s tím můžu a co nemůžu.“

Tribuny už byly po zápasech Šwiateková a Kvitové dost prořídlé, ale svůj kotlík jste měla. Hnal vás?

„Jo, vždycky si toho vážím. Ještě, když hraju pozdě a po Petře nebo po Ize. Na ni přijede podpora brutální z Polska. I tak jsem moc vděčná lidem, kteří vydrží takhle do večera. Je to hrozně fajn, když takhle člověka ženou. Vážila jsem si lidí, kteří jsou tady a nechtěla jsem jim to utnout.“

Pomohlo vám ošetření ve druhé sadě?

„Dost. Jsem zvyklá na jeden tejp, který si dělám. Cítila jsem, jak to začalo bolet, že to dnes nestačí. Potřebovala jsem koleno brutálně přitáhnout, hodně silně podvázat. Ošetřující mi přitáhla čéšku na druhou stranu, což je taková trochu nepříjemná záležitost. Hodně je to podvázané, noha stažená. Ale věděla jsem, že to je jediná cesta, co můžu zkusit, abych to cítila trochu míň. Už mám pak sice pocit, že se mi noha skoro neprokrvuje, že mi úplně brní lýtko z toho, je to už úplně extrémní. Ale snažila jsem se vymyslet alespoň něco, aby to pomohlo.“