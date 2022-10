Williamsová: Ještě jsem neskončila. Šance na návrat jsou hodně vysoké

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Jednačtyřicetiletá Američanka hrála naposledy na US Open, kde na začátku září vypadla ve třetím kole. Předtím v časopisu Vogue naznačila, že newyorský grandslam bude její poslední akcí. Turnaj ve Flushing Meadows se pak nesl v duchu jejího loučení.

„Ještě jsem neskončila a ty šance (na návrat) jsou hodně vysoké. Přijďte se podívat ke mně domů, mám tam kurt,“ řekla Williamsová na tiskové konferenci v San Franciscu, kde propagovala svou investiční firmu.

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka uvedla, že jí přišlo nepřirozené, že se po US Open nechystá na další turnaje. „Ve skutečnosti jsem o tom (konci kariéry) pořád nepřemýšlela. Druhý den jsem se probudila, šla na kurt a říkala si, že poprvé v životě mě nečeká turnaj a bylo to fakt divné. Bylo to jako první den zbytku mého života a užívám si to, ale pořád se snažím najít rovnováhu,“ uvedla Williamsová.

Ke konci kariéry se přitom sama přihlásila v polovině září, kdy skončil s tenisem Švýcar Roger Federer a Williamsová ho v příspěvku na instagramu přivítala v klubu důchodců.