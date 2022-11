Král bez trůnu. Stále jsem nejlepší, hlásá „okradený“ Djokovič

Byl nucený vynechat dva grandslamové svátky. Oželet musel i čtyři z osmi podniků série Masters, což jsou největší akce hned po grandslamech. Za vyhraný Wimbledon nedostal jediný bod. Přesto není na sklonku roku pochyb, kdo je nejlepším hráčem planety. Novak Djokovič, tenisový král z pátého místa žebříčku ATP. Nejobtížnější sezonu kariéry uzavřel pětatřicetiletý Srb triumfálně a věří, že si vezme zpět, co je jeho.

Říká se, že Novak Djokovič miluje jedno srbské přísloví: „Pokud tě nic nebolí, dej si do boty kamínek a jdi.“ Rokem 2022 pochodoval tak, jak kdyby měl v keckách haldu šotoliny.

Lednové zavření v detenčním hotelu v Melbourne pro něj znamenalo těžký psychický otřes, rezervované pohledy kolegů v šatně pak poučení o tom, jak to chodí v tenisovém zákulisí. „Hodně lidem v té době spadly masky, bylo zajímavé sledovat, jak ke mně přistupují. Mnozí se ke mně nechovali hezky, to jsem nikdy nezažil,“ prohlásil Djokovič, jenž si trvá na svém a proti covidu se nedá očkovat. Ještě při Wimbledonu o něm český tenista Jiří Veselý s podivem prohlásil: „Podřezává si kvůli tomu pod sebou větev.“

Jenže čím víc dostával svět pandemii pod kontrolu, tím víc se Srbovi otevíraly dveře. Ještě musel vynechat US Open, ale podzimní program absolvoval komplet. Výsledek? Tři tituly a jedno finále ze čtyř turnajů. „Když v tomhle roce Novak nastoupil, byl z nás nejlepší,“ konstatoval očividné Američan Taylor Fritz. Ani jeho vysloužilý krajan Andy Roddick nepochybuje: „Museli byste hodně dlouho hledat člověka, který si nemyslí, že je Novak stále nej.“

Příběhem sezony byl meteorický vzestup momentálně zraněného devatenáctiletého Španěla Carlose Alcaraze na první místo žebříčku, na kterém také ukončí rok. Za to minulý čtvrtek v Turíně při Turnaji mistrů převzal památeční cenu. Nejhodnotnější trofej v Itálii ale šla za Djokovičem, jenž v nedělním finále Masters přes zjevné vyčerpání přemohl Nora Caspera Ruuda 7:5, 6:3 a pošesté ovládl setkání mistrů. Na kurtu zasypaném konfetami slavil se synem Stefanem a dcerou Tarou v náručí. Bylo cítit, jakou satisfakcí pro něj velký triumf je. Tečku za nejkomplikovanějším rokem své dráhy nemohl udělat lepší.

Ačkoliv za sezonu nastoupil pouze k jedenácti turnajům (Laver Cup nepočítaje), vyhrál nejvíc pohárů ze všech (5) a vydělal nejvíc peněz (9,9 mil. USD). A pokud by hráči dostávali body za Wimbledon, chybělo by mu jich nyní na světovou jedničku Alcaraze jen 180 a na svět by se díval z druhého místa. Místo toho je pátý, což je však pro bělehradského rodáka jen optický klam.

O Alcarazovi hovoří s úctou, zároveň má však ve své mysli jasno: „Za každých okolností se považuji za nejlepšího hráče světa. Tak jsem mentálně nastavený, tak vysoké jsou vždy mé ambice,“ hlásal Djokovič, jenž se s tenisovým publikem loučil v turínské hale Pala Alpitour vzkazem, který mu zněl jak rajská hudba: „Uvidíme se v Austrálii!“

Už ví, že mu nová australská vláda zrušila tříletý zákaz vstupu do země a on bude moci v lednu opět klouzat po modravém melbournském betonu. Tam vyhrál už devětkrát a existuje obrovská šance, že tam za dva a půl měsíce dosáhne na 22. grandslamový titul, čímž se vyrovná rekordmanu Rafaelu Nadalovi. Djokovičova cesta na samý vrchol tenisové historie byla letos zpomalena, nikoliv však zastavena.

Ani v pětatřiceti letech nejeví známky toho, že by se jeho dráha blížila ke konci. „Necítím, že bych měl v dohledné době končit nebo na konec jen začít myslet,“ prohlásil v Turíně.

Už nelze hovořit o velké čtyřce tenisu. Roger Federer ukončil kariéru, Andy Murray s kovovou kyčlí je 49. na světě. Čerstvý otec Rafael Nadal nevyhrál od Roland Garros turnaj a opět se v druhé polovině sezony potýkal především s vlastním tělem. Nástup mladých pušek jako Alcaraz, Ruud, Fritz, Holger Rune, Felix Auger-Aliassime či Jannik Sinner, to je teď Djokovičova největší výzva.

„Pořád miluji tenis, mám v sobě vášeň. A udělám všechno pro to, abych mladým klukům zatarasil cestu k titulům,“ horlí.

S rozvázanýma rukama, plným programem a zápasovou praxí se zdá téměř neodvratné, že svému slovu dostojí.

SROVNÁNÍ V SEZONĚ 2022

Novak Djokovič (Srb.) Carlos Alcaraz (Šp.) 5. na žebříčku 1. 1 grandslamové tituly 1 5 tituly celkem 5 42:7 (85,7%) zápasová bilance 57:13 (81,4%) 9,9 mil. (235 mil. korun) USD prize money 7,6 mil. (180 mil. korun)

NEJVÍC TITULŮ V SEZONĚ

1. Novak Djokovič (Srb.) 5 1. Carlos Alcaraz (Šp.) 3. Rafael Nadal (Šp.) 4 3. Andrej Rubljov (Rus.) 3. Felix Auger-Aliassime (Kan.) 6. Casper Ruud (Nor.) 3 6. Holger Rune (Dán.) 6. Taylor Fritz (USA)

NEJLUKRATIVNĚJŠÍ TITULY V SEZONĚ