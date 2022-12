Srbské hvězdy v Rusku. Zaprodanci, napsal Ukrajinec. Schytal nadávky

Profesionální tenisové turnaje v Rusku zmizely z kalendáře, tak si Rusové uspořádali vlastní soutěž. Tento víkend si do Petrohradu pozvali na exhibici Trophies of Northern Palmyra 2022 přední domácí tváře a také pár známých jmen z ciziny. Do země, která začala a stále vede krvavou válku na Ukrajině, se vypravili i někdejší přední borci žebříčku ATP ze Srbska – Janko Tipsarevič a Viktor Troicki.