Krejčíková o absenci za Česko: Jsem opatrnější. Výsledky přišly cestou

Má za sebou dovolenou v Karibiku, raketu na čas hodila do kouta. Zraněné zápěstí, které tenistce Báře Krejčíkové (26) předčasně ukončilo sezonu, stále není v pořádku. Vítězka loňského French Open vysvětlila i svůj nečekanou absenci v nedávném Billie Jean King Cupu v Glasgow. „Ještě v letadle do Londýna jsem si myslela, že budu moct hrát,“ uvedla aktuálně 21. hráčka světa.

Věřila, že Česku pomůže při týmovém vrcholu sezony. Během letu z amerického Turnaje mistryň však doktoři poslali Barboře Krejčíkové zprávu, že doporučují, aby si dala zdravotní pauzu. Po mezipřistání v Londýně musela rodačka z Ivančic svou účast na Billie Jean King Cupu odvolat. K nemilému překvapení spoluhráček i trenéra Petra Pály.

Je pravda, že jste zrušila cestu do skotského Glasgow i kvůli tomu, že jste se nedomluvila se svazem na finančních podmínkách smlouvy?

„Jak jste na to přišel? (udiveně) Já vždycky reprezentuju ráda. Hrozně moc jsem chtěla hrát. Ať už na olympiádě, loni na Billie Jean King Cupu v Praze, prostě na všech týmových soutěžích za Českou republiku. Fakt to bylo teď tím, že jsem se zranila. Doktoři mi řekli, že to nemám dál pokoušet. Abych zase nebyla tak dlouho mimo hru. Po problémech s loktem už se fakt bojím. Dávám na sebe větší pozor, jsem opatrná. Vím, jak dlouho mi předtím trvalo, abych se vrátila do formy. Chtěla bych dál hrát dobře a bez zdraví to nejde.“

Když jste letěla z Ameriky, viděla jste to s vaším startem nadějně?

„Začala jsem to řešit až v Londýně, protože během letu z Turnaje mistryň mi přišly výsledky. Posílala jsem je do Glasgow. Doktoři mi řekli, že si mám dát volno. Během letu jsem si myslela, že budu moct hrát. Zrušilo se to na poslední chvíli.“

Neměla jste pocit, že vám tým tohle rozhodnutí trošku vyčítá?

„Když jsem to oznamovala trenérovi, a byl u toho i pan profesor (Pavel Kolář), říkali, že to respektuje a je mu to líto. Popřála jsem jim, ať se daří. Že mají silný tým a půjde to i beze mě. Věřím, že příště budu zase součástí družstva. Ale jde o zdraví, že ano.“

Jak je na tom aktuálně vaše zápěstí?

„Zlepšuje se, ale ještě to není dobré. Pořád tam mám zánět, který mi nedovolil dohrát sezonu. Léčím to a v nejbližší době zatím neplánuju trénovat tenis.“

Jaká byla letošní sezona, lemovaná zdravotními problémy?

„V globálu ji vidím přes všechny trable pozitivně. Na začátku v Austrálii jsem měla velice dobré výsledky. Byla jsem překvapená, že se takto dařilo. Ale v únoru jsem začala mít potíže. Tělo si řeklo: Už zastav, potřebuju odpočinek. Během turnajů v Dauhá a v Dubaji jsem se zranila. Skoro na čtyři měsíce jsem z toho vypadla. Když se mi po návratu nedařilo v singlu, držel mě debl. Díky němu jsem získávala herní praxi. Konec se mi zase vyvedl, chytla jsem se i v singlu. Po loňské snové sezoně dopadla tahle dobře. Bylo strašně těžké to všechno obhájit. Ve dvouhře pro mě bylo vrcholem vítězství v Ostravě.“

Zregenerovala jste na dovolené?

„Dovolená byla po náročném konci sezony příjemná. Mohla jsem si ji užít. Jenom jsem ležela a plavala v moři. Byla jsem v Karibiku, kde jsem měla i nějaké povinnosti pro mého partnera Filu. Spojila jsem to dohromady. Od posledního zápasu na Turnaji mistryň jsem vůbec neměla raketu v ruce.“

Stihnete začátek nové sezony?

„Doufám, že jo. Ale bohužel do budoucnosti nevidím. Věřím, že se to bude hojit dobře a budu připravená v Austrálii naskočit. Teď o víkendu odletím do Spojených arabských emirátů na kondiční přípravu. Tenis budu trénovat spíš jenom chvilkami z koše. Ještě nechám ruce volno, doktor mi doporučil, že ji nemám zatěžovat. Potom se uvidí, jak to bude dál. Zatím jsme plánovali, že začnu na turnaji v Adelaide.“

Kdy vás ruka nejvíc zlobí?

„Když hraju bekhend. Při nárazu míče na raketu. Pokud mě něco bolí, hodně si to studuju. Snažím se ty věci navnímat, abych byla schopná doktorovi co nejlépe popsat, co cítím. Aby přesně věděl, co mě trápí. Když jsem nemohla hrát a sledovala turnaje, byla jsem smutná, že tam nemůžu být taky. Bylo mi to hrozně líto.“

Co si z toho všeho vyvodíte?

„Musíme se o tom pobavit s trenérem, abych už nehrála tolik turnajů a byla na každý dobře připravená. Je potřeba program víc zredukovat a vybírat si. Abych zůstala zdravá a mohla vždycky udělat co nejlepší výsledek. V deblu chci dál pokračovat, baví mě a s Kačkou (Siniakovou) se nám daří. Jenom omezíme turnaje. Nebudu hrát všechno, co v této sezoně.“