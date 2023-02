Krejčíková v euforii: Tohle je velké! Brzy budu zase tam, kam patřím

Do Dubaje ráda jezdí na dovolenou, její velký vzestup začal v roce 2021 právě ve Spojených arabských emirátech. „Tohle je pro mě speciální místo. Tady to všechno odstartovalo,“ vybavovala si Barbora Krejčíková, jak coby kvalifikantka z 63. místa žebříčku předvedla marš až do finále. Tehdy nestačila na Garbině Muguruzaovou. Letos už se stala dubajskou královnou, když udolala světovou jedničku Igu Šwiatekovou 6:4, 6:2.