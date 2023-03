Lehečka: v Miami NBA, v Dubaji skútry. Sen? Dobýt každý grandslam

Jiří Lehečka se dostal na turnaji v Dauhá do finále • Reuters

Už před pondělním zápasem měl Jiří Lehečka splněn další milník kariéry – v Miami se poprvé dokázal na akci Masters probít před dva protivníky. Po jasných výhrách nad Argentincem Federicem Coriou a Italem Lorenzem Musettim narazil na Karena Chačanova a v souboji s turnajovou čtrnáctkou se neprosadil.

Úvodní set prohrál český tenista za 35 minut, aniž by si vypracoval šanci na brejk, jedinou jeho příležitost ve čtvrtém gamu druhé sady o šest let starší soupeř odvrátil. Svěřenec kouče Michala Navrátila naopak čelil devíti brejkbolům, o podání přišel celkem třikrát a padl 2:6, 4:6.

Lehečka teď zoufat rozhodně nemusí. V úvodu sezony jej nakopl zisk skalpu Alexandera Zvereva na United Cupu, na grandslamovém Australian Open zazářil postupem do čtvrtfinále a po úspěšném Davis Cupu navázal semifinálovou účastí v Dauhá. O finále jej navíc nešťastně připravil Skot Andy Murray, který předvedl jeden z největších obratů kariéry.

Rodák z Kněžmostu v Miami neunikl pozornosti oficiálnímu webu ATP. Na večeři by prý nejraději zašel s Michaelem Jordanem, Conorem McGregorem a Elonem Muskem. V dotazníku také prozradil, že by si toužil vyzkoušet, jaké to je zahrát si v kůži Rafaela Nadala na centrálním kurtu Roland Garros.

Největší mimotenisový zážitek Lehečky pak souvisí s turnajem v Dubaji, kde si s kondičním trenérem Radkem Štěpánkem zajezdili na vodních skútrech. „Moc jsem si to užil, tohle bych zvládl dělat celý den,“ pochvaloval si.

Během pobytu v Miami navštívil i zápas místních Heat v NBA. „Byl jsem poprvé a docela zážitek. Líbilo se mi to,“ prozradil Lehečka.

Když padla otázka, jakého cíle by chtěl v kariéře dosáhnout, při zemi se český mladík nedržel: „Vyhrát grandslam. Vyhrát aspoň jednou každý z grandslamů.“

Po konci úvodní části sezony by se měl Lehečka v žebříčku ATP objevit na 40. místě se slibnými vyhlídkami na další posun, nebude totiž obhajovat tolik bodů. Nadcházející „tisícovka“ – antukové Monte Carlo – odstartuje 9. dubna.