Vondroušová v Římě přehrála favoritku, v osmifinále je po obratu i Muchová

Tenistky Markéta Vondroušová a Karolína Muchová postoupily na antukovém turnaji v Římě do osmifinále. Vondroušová v duelu dvou někdejších semifinalistek porazila devátou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka 7:5, 6:3. Muchová otočila ve 3. kole duel s domácí Camilou Giorgiovou a zvítězila 7:6, 6:2.

Třiadvacetiletá Vondroušová měla první vzájemný duel se Sakkariovou od počátku pod kontrolou. Hned na úvod soupeřce sebrala podání, a přestože za stavu 5:4 nedokázala set dopodávat, vzápětí se dalším brejkem znovu dostala do vedení a na druhý pokus uspěla. Ve druhé sadě už si servis pohlídala, přemožitelku Barbory Strýcové z 2. kola trápila přesnými kraťasy a za hodinu a půl proměnila při soupeřčině podání druhý mečbol.

Muchová zvládla v areálu Foro Italico otočit druhý duel s domácí tenistkou za sebou. Poté co ve 2. kole odvrátila mečbol proti Martině Trevisanové, dnes v úvodním setu čelila sedmi setbolům. Šestadvacetiletá reprezentantka prohrávala s Giorgiovou už 1:5, dokázala ale vyrovnat a vynutit si tie-break, který získala v poměru 7:4. Ztrátou podání pak sice vstoupila i do druhé sady, tentokrát ale dokázala okamžitě zareagovat, odskočila do vedení 4:1 a zápas už si pohlídala.

O postup do osmifinále dnes bude v Římě usilovat ještě Marie Bouzková, kterou čeká pátá nasazená Američanka Cori Gauffová. Jiří Lehečka bude dohrávat duel druhého kola s Maďarem Fábiánem Marozsánem, který byl v sobotu za stavu 6:4, 1:6, 1:2 z pohledu českého hráče kvůli dešti přerušen.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka)

Muži (dotace 7 705 780 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Cecchinato (It.) - Bautista (21-Šp.) 6:2, 6:2,

F. Cerúndolo (24-Arg.) - Barrere (Fr.) 6:7 (0:7), 6:2, 6:2,

Popyrin (Austr.) - Safiullin (Rus.) 7:5, 7:5.

Ženy (dotace 3 572 618 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (ČR) - Sakkariová (9-Řec.) 7:5, 6:3,

Muchová (ČR) - Giorgiová (It.) 7:6 (7:4), 6:2.