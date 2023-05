Prostějovský challenger oslaví jubileum. Ozdoby? Lendl i Berdych

Tomáš Berdych na kurtu při exhibici, Ivan Lendl na tribuně coby čestný host. S velkou vervou se chystají v Prostějově na oslavu třicátého výročí challengeru UniCredit Czech Open. Ten letos proběhne od 4. do 10. června s téměř kompletní českou špičkou i zajímavými mladíky. „Jirkovi Lehečkovi budeme hodně fandit na Roland Garros, a kdyby mu to nevyšlo, budeme si přát, aby tu byl po nějaké době prostějovský vítěz,“ říká klubový boss Miroslav Černošek (75).

Challenger nabízí na prize money 118 tisíc eur, celkově se rozpočet největšího mužského turnaje v Česku vyšplhá na deset až dvanáct milionů korun. „Jdeme do toho naplno, abychom ukázali, že je Prostějov pořád mekkou tenisu,“ líčí Miroslav Černošek.

Čtyři pilíře tenisu, tedy grandslamy, jsou víc než sto let staré. Na challengerové úrovni je ale jubileum třicet let celkem výjimečné, že?

„V dnešní turbulentní ekonomické době není běžné, aby turnaj slavil třicetileté výročí, protože jeho pořádání stojí nemalé prostředky. Ale my jsme měli štěstí na partnery. Dnešní partner UniCredit se k tomu staví velice dobře, banka má tenis ráda a chovají se velice vstřícně, takže jsme schopní třicáté výročí oslavit. A dodáme k tomu dvě osobnosti, které prošly Prostějovem.“

Které?

„Tomáš Berdych hrál od deseti do třiceti let za Prostějov, my mu za to chceme během turnaje poděkovat, protože dvacet let jeho věrnosti něco znamenalo. Získal nám spoustu titulů mistrů republiky, stal se čtvrtým hráčem světa, dvakrát vyhrál Davis Cup. A druhým mužem je ten, který na náš turnaj přijede už pošestnácté – nejlepší tenista české historie a jeden z nejlepších té světové Ivan Lendl. V rámci pobytu v Česku tu stráví čtyři dny, za což jsem moc rád, protože Ivan je noblesní člověk se svým typickým anglickým humorem. Určitě nám přinese nějaké povyražení.“

Berdych nedávno začal pomáhat vašemu prostějovskému esu Jiřímu Lehečkovi. Jak se jejich spolupráce rozvíjí?

„Berďa s Jirkou absolvoval Monte Carlo i Řím, teď mají dohodu, že k němu přijde před travnatou částí sezony, protože tu Berďa miloval. Potěšil mě ale i něčím jiným. Když jsem se s ním bavil, že bych byl rád, aby před finále našeho challengeru odehrál exhibici, ptal jsem se ho, koho mu mám dovést, aby měl dobrý pocit. Říkal, že by si rád zahrál s Kubou Menšíkem. Prý on je ten, kdo odchází a Kuba Menšík přichází. Je to hezká symbolika. Může být jen jediný problém, kdyby Kuba postoupil do finále turnaje.“

Jak je důležité pro klub mít takovou výkladní skříň, jakou je váš challenger?

„Z pohledu atmosféry v klubu je to nesmírně důležité. Tenis se rok od roku vyvíjí a my s ním tak držíme krok. Naši hráči dostávají karty, třikrát tu vyhráli Radek Štěpánek, Jirka Veselý, Honza Hájek. Hráli tady Gustavo Kuerten nebo Juan Carlos Ferrero, oba bývalí první hráči světa. Máme tabuli cti, kde jsou vítězové a finalisté. Když někdo přijede, uvidí, kdo všechno v Prostějově nastoupil. Mnohokrát jsme byli hodnocení mezi třemi nejlepšími challengery roku, jako jediní máme výjimku, že se finále hraje už v sobotu, což záměrně děláme kvůli tomu, aby hráči mohli urychleně přejít na trávu. ATP se k nám chová nadstandardně. Její současný šéf Andrea Gaudenzi tu také vyhrál druhý ročník turnaje, k třicátému výročí nám teď poslal blahopřejný dopis.“

Na koho z letos přihlášených tenistů se nejvíc těšíte?

„Mám slabost pro naše mladé naděje. V kvalifikaci bude hrát Honza Kumstát, to je patnáctiletý kluk, Prostějovák. Je osmý na světě ve svém ročníku a po tátovi má fyzické předpoklady dorůst skoro do dvou metrů, čemuž už teď odpovídá jeho tenis. Těším se i na Kubu Menšíka, který dělá obrovské pokroky. Jirkovi Lehečkovi budeme hodně fandit v Paříži, a kdyby mu to nevyšlo, budeme si přát, aby tu byl po nějaké době prostějovský vítěz.“

Je z vás cítit, jak vám na osudu turnaje a celého klubu i v pětasedmdesáti letech pořád záleží.

„Víte, před čtyřmi lety jsme spolu dělali rozhovor v souvislosti s ukončením mé dvanáctileté mise v Praze na Spartě. Říkal jsem, že to neznamená můj konec v tenise, ale i když už mám svá léta, chtěl bych se vrhnout do práce v Prostějově a ukázat, že to pořád umíme. Utekly čtyři roky a z tehdejších žáčků a dorostenců jsou dnes relativně výborní hráči. Jirkovi Lehečkovi bylo tehdy osmnáct, dnes je prvním českým tenistou, oporou Davis Cupu. Jakub Menšík, kterému bylo tehdy třináct, je dnes prvním juniorem světa ve svém ročníku. A Maxim Mrva je v patnácti a půl letech ve svém ročníku taky první na světě. Myslím, že jsme potvrdili, že v Prostějově to jakž takž umíme dělat.“

Jaký je váš návod?

„Dokázali jsme velice stabilizovat trenérský kolektiv. Jsou to vesměs kluci, kteří k nám přišli jako mladší nebo starší žáci, hráli za nás soutěže, byli to mistři republiky. Pak se ukázalo, že nemají na velký tenis a vrhli se na trénování. Dneska dělá Jirku Lehečku Michal Navrátil, Tomáš Josefus, který byl mistrem republiky v žácích, trénuje Jakuba Menšíka. Ivo Vondrák dělá Maxima Mrvu. Máme tu šikovnou holku Pavlínu Tichou, která byla v šestnácti spolu s Petrou Cetkovskou první juniorkou světa, žila deset let v Austrálii, vrátila se a dneska nám vede holky. Máme tři šikovné kondiční trenéry, výborného fyzioterapeuta. Všechno jsou to kluci kolem třiceti let, rozumíme si. A k nim přidáváme tři osobnosti, které tomu dodávají lesk. Kapitána Davis Cupu Jardu Navrátila, vrátil se nám na podzim David Kotyza, který slavil velké úspěchy v ženském tenise. A máme tu bývalého pátého hráče světa Jirku Nováka. Tihle tři do toho dávají zkušenost a ti mladí jsou úžasně pracovití.“