Vondroušová ozdobila oslavy na Štvanici: Holky daly nejkrásnější dárek

Oslavy 130 let od založení I. ČLTK Praha v sobotu ozdobila i čerstvá wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. Na Štvanici se sešly místní legendy, které si přebraly ocenění.

Začátkem června přivezla Karolína Muchová do domovského klubu trofej pro finalistku dvouhry z Roland Garros. O měsíc později se její klubová spoluhráčka Markéta Vondroušová postarala o senzaci, když ovládla Wimbledon. „Co letos předvedly obě holky, byl asi ten nejkrásnější dárek, jaký jsme mohli k výročí dostat. Markéta si po Wimbledonu dala pauzu a dorazila s celou rodinou. Karolína už je na turnaji ve Varšavě,“ prozradil hlavní manažer I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.

„Všichni si slavnostní akci užili, byl to nádherný a skvěle zorganizovaný večer. 130 let je obrovsky úctyhodná historie. Uvidíme, co dokážeme v dalších deseti letech,“ usmál se Šavrda.

Během slavnostní aktu byli oceněni všichni grandslamoví vítězové, kteří v době svého úspěchu působili v pražském klubu. Hvězdný seznam čítá již sedm jmen: Jan Kodeš, David Rikl, Daniel Vacek, Martin Damm, Iveta Benešová, Lucie Hradecká a Vondroušová.

V rámci večerního programu se promítal film o historii klubu, vyvolení obdrželi zlaté odznaky. Odměňovaly se také týmy, které v historii klubu získaly mistrovské tituly. V dobách Československa se to povedlo v letech 1968, 1975 a 1990. V české éře slavil I. ČLTK extraligový pohár v letech 2018 a 2019 a postarali se o něj hráči jako Vondroušová, Muchová, Hradecká, Tereza Martincová, Jonáš Forejtek, Jan Šátral nebo Václav Šafránek.