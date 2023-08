Hulk Novak a slzy prince. Djokovič má novou rivalitu jako s Nadalem

Při pohledu na dva vysílené gladiátory naskakoval člověku na mysl jiný úchvatný mač. Finále Australian Open 2012, dodnes nejdelší grandslamový duel o titul trvající 5 hodin a 53 minut. Novaku Djokovičovi s Rafaelem Nadalem tehdy pořadatelé museli na ceremoniál přinést židle, jak se vydali ze všeho.

O jedenáct let později je v rozpuku podobná rivalita srbského vladaře s jiným Španělem. „Kluku, ty se vážně nikdy nevzdáš,“ pronesl při děkovačce Djokovič směr k o šestnáct let mladšímu Alcarazovi.

„Jsem Španěl, my jsme nesmrtelní,“ usmál se mladík z Murcie, jenž v koncovce odvrátil čtyři mečboly a duel natáhl ještě do rozhodujícího tiebreaku.

„To už jsem někde slyšel. A taky na vlastní kůži zažil,“ pokýval hlavou Djokovič v jasném odkazu na téměř šest desítek duelů, které svedl s Rafaelem Nadalem, nad nímž na vzájemné zápasy vede 30:29. To s Alcarazem dorovnal skóre díky triumfu ze Cincinnati na 2:2 a alespoň částečně si vynahradil uniklý wimbledonský titul, který mu „Carlito“ před měsícem vyrval na londýnské trávě ve strhující pětisetové řeži.

Netrvalo dlouho a přišel další zápas, který se zařadil mezi klasiku. V ohromné výhni, která postupně přešla v milosrdnější podvečer, ti dva potřebovali 3 hodiny a 49 minut, než se našel vítěz. Ví se, že Djokovič trpí ve vedrech a když slunce zašlo za obzor, pookřál. Ještě předtím musel zinscenovat obrat, přišel o první set, ve druhém ztrácel 2:4 a v tiebreaku za stavu 5:6 čelil mečbolu.

„Moc náročnějších zápasů jsem v životě neodehrál. Přirovnal bych ho právě k finále Australian Open 2012 s Nadalem. Dneska jsme hráli tři sety čtyři hodiny. Přišlo mi to jako další grandslamové finále,“ zhluboka oddechoval Djokovič, jenž v USA nastoupil k turnaji poprvé po dvou letech kvůli tomu, že se nenechal očkovat proti covidu.

A triumfálnější návrat za Atlantik snad být nemohl. Srb zapsal 95. titul kariéry, čímž se na třetím místě dějin osamostatnil před Ivanem Lendlem. A 1069. výhrou na ATP se také vyšvihl na třetí místo historie před Lendla s Nadalem (oba 1068).

Jak těžké bude mít přidávat další tituly v Alcarazově přítomnosti, ale ví sám nejlépe. „Když jsem s ním na kurtu, mám stejný pocit, jako když jsem čelil Nadalovi na vrcholu našich kariér. Každý bod je makačka a strašná bitva. Za celý zápas dostanete tak pět lehkých fiftýnů, zbytek si musíte tvrdě vydřít.“

Už za tři týdny se ti dva mohou potkat znovu ve finále US Open. Na posledním grandslamu sezony bude působit dvacetiletý Alcaraz jako obhájce a o šestnáct let starší Djokovič zaútočí na 24. grandslamový titul. Coby nasazená jednička a dvojka se mohou střetnout až ve finále. „Doufám, že k tomu dojde. Bylo by to hezké pro lidi, i když si nejsem jistý, jestli by se to líbilo mně,“ usmál se Djokovič v očekávání další tuhé řeže.

Pokud k ní dojde, už dopředu budou známi vítězové – tenis jako sport a diváci, kteří si rychle tuhle novou rivalitu zamilovali.