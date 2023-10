Tichý comeback Šafářové! Tenistka bude hrát na turnaji ve Francii

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec vyrazili do Rudolfina na koncert vážné hudby. • Instagram

Lucie Šafářová si aktuálně v Remeši užívá s dětmi. Vpravo její neteř Emma Dvořáčková, s níž by měla nastoupit ve čtyřhře • instagram Lucie Šafářové

Tenistka Lucie Šafářová (36) chystá nenápadný návrat na okruh po čtyřech letech. Její jméno se totiž objevilo při rozlosování 1. kola turnaje ITF ve Francii. Brněnská rodačka aktuálně tráví dovolenou s dětmi v Remeši, kterou ale brzy přetaví v překvapivý comeback. Právě v tomto francouzském městě by se měla zúčastnit místního turnaje a kromě dvouhry (kam dostala divokou kartu) naskočit i do čtyřhry zřejmě po boku její 17leté neteře Emmy Dvořáčkové.

S tenisovou kariérou se Lucie Šafářová loučila ve čtyřhře na French Open v roce 2019, kde prohrála v 1. kole po boku Slovenky Dominiky Cibulkové se Sofií Keninovou a Andreou Petkovičovou 4:6, 0:6.

Poslední zápas v singlu odehrála v kanadském Québecu v roce 2018, kde podlehla tehdy ještě ne tolik známé a úspěšné Tunisance Uns Džábirové 6:7, 6:3 a 5:7.

Přednost dostala rodina. Dcera Leontýnka se narodila právě v roce 2019, následně si v roce 2021 vzala hokejistu Tomáše Plekance, který i nadále válí v dresu Rytířů Kladno a v minulém roce přišel na svět i syn Oliver.

Návratu na tenisové kurty nic nenasvědčovalo, v pondělí v odpoledních až večerních hodinách však tenisoví fanoušci zbystřili. Na sociálních sítích se začal objevovat los 1. kola menšího turnaje ITF v Remeši (dotace 25 tisíc dolarů). Šafářová by se v něm měla utkat s domácí Yaroslavou Bartashevichovou.

Pokud se podívaté na instagram „bývalé“ tenistky, zjistíte, že na tom něco bude. Podle aktuálních příběhů totiž skutečně momentálně je v Remeši. Na fotkách sdílela nejen katedrálu Notre-Dame, ale i zážitky s oběma dětmi. A nejen s nimi, na jedné z fotek se dokonce nachází i Šafářové neteř Emma Dvořáčková.

Právě s ní by navíc měla v příštím týdnu nastoupit do čtyřhry. V 1. kole proti nim bude stát ukrajinská dvojice Marija Bergenová a Darja Lopatecká. Mimochodem turnaje menšího významu se účastní i další dříve známé a vysoko postavené tenistky Alison Van Uytvancková či Mona Barthelová, s níž by Šafářová v případě úspěchu hrála ve 2. kole.

Zdá se, že loučení v roce 2019 nebylo definitivní a jeden malý comeback Šafářovou ještě čeká. Nebo velký? Těžko říct, zda napodobí bývalou parťačku z Fed Cupu (dnes Pohár Billie Jean Kingové) Barboru Strýcovou, která se nakonec loučila velkolepým turné. Během něj získala titul ze čtyřhry ve Wimbledonu a poslední zápasy v deblu a mixu odehrála na grandslamovém US Open.