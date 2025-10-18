Kladnu pomohla i mentální příprava a boduje. Jsme na dobré cestě, těší Konečného
Počítalo se s tím, že značně obměněný tým si bude nějakou dobu sedat. V případě Kladna šlo nakonec o deset utkání. Rytíři během nich posbírali skromných pět bodů, od začátku října ale rozjeli úspěšnou šňůru. Z pěti pokusů vyhráli čtyřikrát, v posledním případě padli až na nájezdy. „Věřím, že je to na dobré cestě, ale pořád je kam se posouvat,“ rozpovídal se po triumfu nad Vítkovicemi útočník Jakub Konečný.
Vypadalo to na další výsledkovou krizi. Kladno prošlo změnou většinového majitele, z velké části obměnilo i tým, ale vítězství nepřicházela. Rytíři s prověřenými borci nedávali góly, přestože soupeře často přestříleli, vše vyvrcholilo sérií sedmi porážek ve druhé polovině září. V kuloárech už se mluvilo o možném odvolání trenéra Davida Čermáka, sportovní ředitel Tomáš Plekanec však zůstával v klidu.
„V tuhle chvíli se snažíme pracovat na hře. Věděli jsme, že je tým nový, a řešit po sedmi zápasech, že je něco v trenérovi… To vůbec není na pořadu dne. Vůbec to v tuhle chvíli neřešíme,“ prozradil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Trpělivý vydržel až do konce prvního extraligového měsíce, pak se Rytíři rozjeli a začali sbírat výhry. Z posledních pěti pokusů bodovali pokaždé a rovnou čtyřikrát odcházeli jako vítězové. „Je za tím určitě víc věcí. Postupně jsme na tom od začátku sezony pracovali, říkali si k tomu každý den nějaké věci, rozebírali to na videu a postupně hru budovali,“ zamyslel se po dalším vítězství forvard Jakub Konečný.
„Je těžké to takhle vyjmenovat. Pracuje se na tom od začátku sezony, kdy se nám úplně nedařilo. Začne se to rozebírat na videu, v čem se můžeme zlepšit. A to jak herně, tak třeba i mentálně s trenérem, kterého máme na mentální přípravu. Věcí je opravdu hodně a věřím, že všechno začíná zapadat dohromady,“ dodal k vzedmutí Kladna.
Konečný: Mám větší icetime, chci splácet důvěru
Jedním z důvodů, proč se naposledy třináctý celek extraligy herně zvedl, je právě osoba Tomáše Plekance. Sportovní šéf klubu po sérii porážek sestoupil na lavičku, právě v tu chvíli se rozjela bodová šňůra. „Je to cítit. Jde hodně vidět, že hokej hrával na nejvyšší úrovni a má dobré rady. Dokáže přijít ve správný moment, poradit, povzbudit tým,“ vyjmenovával Konečný.
Sám po příchodu z mistrovské Komety strádal. Jednu asistenci sebral už ve třetím kole proti Hradci Králové, pak dlouho bodově mlčel. Odměna přišla až v pátek, kdy třiadvacetiletý centr v oslabení propálil Dominika Hrachovinu ve vítkovické kleci. „Tlačil jsem to tam asi úplně vším. Na kličku jsem si úplně nevěřil, snažil jsem se vystřelit pod vyrážečku a naštěstí to tam nějak doklouzalo. Já už byl za bránou, když puk vypadl,“ popisoval poměrně šťastnou trefu.
První gól v sezoně přišel jako zasloužená reakce za odváděnou práci. Konečného formace s Miroslavem Formanem a Adamem Barešem trápila Rideru dobrým napadáním a pohybem. Jako třetí v pořadí dobře doplnila zejména elitní lajnu cizinců. První gólový zásah Konečného může pomoci zase rozdrobit střeleckou zátěž mezi více hráčů.
„Snažil jsem se na sebe nevyvíjet tlak. Je to jenom na obtíž, když si do hlavy dám, že jsem přišel z klubu, kde jsme udělali titul, a teď najednou musím bodovat. Celou dobu v extralize jsem hrál čtvrtou lajnu, icetime nebyl úplně takový. Teď mám icetime větší a věřím, že začnu důvěru splácet víc a víc,“ přál si rychlonohý útočník.
Z kladenského týmu se zapsal mezi střelce jako třináctý. Produktivitě zatím vládne Kanaďan Tristen Robins (6+5), který od příchodu mužstvo táhne, daří se i Kellymu Klímovi (6+2). Rytíři konečně začali nápor v útočném pásmu proměňovat i ve vstřelené góly. Zatímco za prvních deset kol dalo Kladno jen 16 branek, v dalších pěti utkáních se radovalo taky z 16 gólů.
„I zezačátku sezony jsme měli hodně střel na bránu, ale teď je to ještě lepší, že se v útočném pásmu dokážeme udržet a během jednoho střídání si vytvořit víc šancí. Ale je to vyvrcholení celé hry. Všechno začíná vzadu od defenzivy, na tom se hokej staví,“ uvědomoval si Konečný.
Dalším důvodem, proč Rytíři vyhrávají, je situace v brankovišti. Štěpánu Lukešovi, který do konce sezony odešel do Karlových Varů, úvod sezony nevyšel, gólmanskou dvojku nově tvoří Adam Brízgala se Švédem Oscarem Danskem. Někdejší gólman NHL odstartoval sebejistým výkonem a inkasoval jen jednou, Brízgalu příchod nového parťáka také nakopl. „Hráli jsme opravdu dobře do obrany. Kluci mi to udělali jednodušší, měli hodně obětavých bloků. Tak se vyhrávají zápasy,“ pochvaloval si Dansk po debutu.
I díky němu můžou Rytíři pomýšlet na další výhry. Pokud přijdou, může Kladno letět tabulkou nahoru. Momentálně je předposlední, ale bodově vyrovnané s Hradcem Králové a Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž