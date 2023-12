Siniaková o nové parťačce: Je s ní sranda! Na OH chce s Krejčíkovou

Po šesti letech si bude zvykat na novou deblovou partnerku. Místo Barbory Krejčíkové se postaví po jejím boku Australanka Storm Hunterová, světová jednička ve čtyřhře. A Kateřina Siniaková, iniciátorka rozchodu kdysi dominantního páru K+S, se na to těší. Zároveň by si ale s Krejčíkovou ráda zahrála v olympijské Paříži a prozradila, že předběžně jsou zlaté medailistky z Tokia na pokusu o obhajobu domluvené.

Bude to ostrá generálka. Až při grandslamovém Australian Open by se měl poprvé v sezoně 2024 představit nově složený pár Storm Hunterová - Kateřina Siniaková.

Kateřino, proč společně nenastoupíte již dřív?

„Storm hraje United Cup, kvůli tomu nejspíš žádný jiný turnaj před Australian Open nestihneme.“

Co vás vedlo k tomu, že jste si za spoluhráčku vybrala o dva roky starší Australanku, která v minulé sezoně nastupovala s Elise Mertensovou?

„Přemýšlela jsem o tom dlouho a nakonec oslovila ji. Už dřív jsme spolu odehrály pár turnajů, vycházíme spolu dobře, na kurtu je s ní sranda. Proto jsem zvolila ji. Je to po dlouhé době velká změna, budu si muset zvykat. Jsem zvědavá, jak to dopadne, ale těším se.“

V minulosti jste s Hunterovou odehrály dva turnaje a dařilo se vám. Letos v lednu jste se probojovaly do finále pětistovkové akce v Adelaide, v sezoně 2022 jste dokonce vyhrály na trávě v Berlíně.

„I díky tomu vím, do čeho jdu. Ty dva turnaje dopadly dobře. Sedí mi, že je levačka. To byla důležitá věc, když jsem hledala jinou parťačku. Dobře se doplňujeme na síti, Storm se nebojí přebíhat. Myslím, že nám to může fungovat. I díky tomu, že se už známe a bavíme se spolu i mimo kurt. Se Storm je legrace.“

Těšíte se, jak vás budou domácí příznivci při Australian Open hnát, když budete nastupovat vedle jejich hvězdy?

„Věřím, že tam taková výhoda bude. Australané dělají skvělou podporu a jsou skvělým publikem. Vždycky hnali domácí hráče a hráčky. Těším se na to.“

Jedním z důležitých turnajů roku 2024 bude ten olympijský na antuce v Paříži. Je šance, že se tam coby obhájkyně zlata znovu sejdete s Barborou Krejčíkovou jako jeden tým?

„Uvidíme. Ale určitě jsme tomu obě dvě otevřené. Když jsem iniciovala náš rozchod, povídaly jsme si i o olympiádě. Pokud se tam kvalifikujeme, máme společně velkou šanci. A byla by velká škoda ji zahodit. Ukončení naší spolupráce neproběhlo ve zlém. Domluvily jsme se, že se k sobě můžeme kdykoliv vrátit. Takže vidina olympiády tam je.“