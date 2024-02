Kodeše stále mrzí Stanciu a vzpomíná na Kúdelu: S ním to nebyl chaos

Přestože začátkem března oslaví už 78. narozeniny, o světovém tenise si stále udržuje detailní přehled, což dokázal coby speciální host nového dílu podcastu Centrkurt. Legendární Jan Kodeš má ale ještě jednu sportovní lásku: červenobílý tým z Edenu. „Teď mi začne hrát Slavia, už se moc těším,“ vyhlíží wimbledonský vítěz z roku 1973 start ligového jara. „Nemáme Číňana, ale máme pana Tykače, tak jsem zvědavý. Nejvíc bych si ale přál, aby se opravilo parkoviště u stadionu, protože to je opravdu ostuda, jak se to tam celé houpe. Hlavně při mezinárodních zápasech,“ vzkazuje Kodeš s úsměvem novému vlastníkovi pražského klubu.

Tenisová ikona je častým návštěvníkem slávistických domácích zápasů, ve VIP prostorách někdy narazí i na další velkou fanynku Petru Kvitovou. „Myslím, že už se po dítěti k tenisu nevrátí,“ tipuje Kodeš. On sám nejraději vzpomíná na červenobílý tým, který režíroval rumunský špílmachr Nico Stanciu: „Ten se mi moc líbil. Takoví hráči se do Číny nepouštějí, ale to je jen můj osobní názor. A měl jsem rád i stoperskou dvojici Deli – Ngadeu,“ pokračuje ve výčtu svých oblíbenců.

A ještě jeden hráč na Jana Kodeše udělal velký dojem: „Ondřej Kúdela. Když byl v obraně, tak nebyl chaos. Nevím, jak to dělal, ale nějak si snad i víc rozuměl s brankářem. Po jeho odchodu se museli začít kupovat obránci,“ říká stále vitální vítěz tří grandslamových titulů.

