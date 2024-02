Menšík pokračuje v senzační jízdě! První finále i výměna snů: Wow, žasl

Jakub Menšík nevěřil, dostal se do finále! • profimedia.cz

I čtvrtý náročný test při premiéře v hlavní soutěži podniku ATP Tour bravurně zvládl a jako třešničku přidal výměnu, která obletěla svět. Tenista Jakub Menšík v semifinále v Dauhá porazil velezkušeného Gaëla Monfilse z Francie 6:4, 1:6, 6:3. Osmnáctiletý supertalent z Prostějova na katarském podniku kategorie ATP 250 senzačně postoupil do finále, v sobotní životní bitvě o titul vyzve Rusa Karena Chačanova. „Wow, je to úžasný pocit. Ale doufám, že to není poslední finále,“ usmál se.