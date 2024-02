Razie u tenistů! Kaderka obviněn, reakce šéfa NSA. Rušno i u lyžařů

Národní sportovní agentura spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, které vyšetřují podezření z dotačních podvodů ohledně dotací českému tenisovému svazu. „Pokud to vyšetřuje policie, je to asi závažné,“ uvedl předseda NSA Ondřej Šebek. Po sedmi letech od kauzy sportovních dotací na MŠMT se na sportovní dotace opět zaměřila policie. „Mohu potvrdit, že jsme byli v rámci vyšetřování na podezření dotačních podvodů vyzváni Policií ČR k doložení některých dokumentů. Poskytujeme orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování jsme vázáni mlčenlivostí,“ uvedl Šebek, kterého zpráva zastihla v Itálii. Co se teď přesně děje na NSA?

„My jsme byli vyzváni k doložení dokumentů. K vyšetřování policie nemám co dodávat. Pokud police něco vyšetřuje, je to asi závažné. Nemám bližší informace.“ Současná kauza se týká spolku Orel Jednota Praha - Balkán, souvisí tahle akce s nedávnou kontrolou dotací pro BJK Cup, kde audit NSA neshledal pochybení?

„BJK Cup byl jednorázový turnaj. A potom kontrolujeme činnost a využívání dotací svazů. Ta kontrola se týká běžné činnosti.“ Jak často vlastně NSA provádí podobné kontroly?

„Ty kontroly probíhají. Je potřeba říct, že kontrolujeme, co můžeme kontrolovat – to je využití dotací, jestli jsou v souladu s výzvou. Pokud to šetří policie, má větší možnosti, může dohledat víc informací. Kontrolujeme všechny akce mimořádné důležitosti (k nim patří např. letošní biatlonový či hokejový světový šampionát – pozn. red.). A probíhají i dílčí kontroly svazů či klubů. Co se týče tenisového svazu, tam probíhá kontrola dlouhodobě a ještě nebyla ukončena. Nejsem schopný se vyjádřit k výsledkům kontroly, která probíhá. Je to poměrně složité. Pokud bychom dospěli k nějakým závěrům, chceme mít stoprocentní jistotu.“ Kolik kontrol proběhlo vloni?

„Na posledním jednání Rady NSA jsme schvalovali audit kontrol. Z hlavy si pamatuju, že NSA loni realizovala asi 103 kontrol, v deseti případech bylo zjištěno pochybení. V rámci Rady jsme se tím zabývali, vnímáme vysoké procento pochybení. Chtěli jsme iniciovat diskuzi četnosti kontrol.“ O jaká pochybení šlo, a můžete zveřejnit konkrétní případy?

„Ke zveřejnění bychom potřebovali jejich souhlas. Můžou to být i banálnější pochybení, špatně vykazovaná členská základna v rámci klubů, špatné vyúčtování využití prostředků. Z pohledu malého příjemce je velký problém, pokud má vrátit statisíce. Ale pokud to žadatel napraví, prostředky vrátí, nevzniká z toho trestně-právní úkon. Kontrola NSA řeší vztah mezi příjemcem dotace a námi. Když to šetří policie, má to jiný rozměr.“ Nebojíte se, že aktuální kauza znovu ohrozí prostředky do sportu, který je dlouhodobě podfinancovaný?

„Já bych vůbec nechtěl předjímat závěry z toho, že si policie vyžádala nějaké dokumenty. Je potřeba počkat na to, k čemu případně dospěje. Jsem jednoznačně přesvědčený, že v NSA probíhá všechno na základě kritérií, která jsou měřitelná. Jsem přesvědčený, že prostor k ovlivnění nebo zneužití dotací je minimální.“