Tenisová kometa Menšík: pohodář od popelnic s neuvěřitelnou řečí těla

Vycházející hvězdička? Už dávno ne: Jakub Menšík v Dauhá předvedl, že osmnácti dokáže hrát s těmi nejlepšími. Postupem do finále podniku ATP 250 vytvořil žebříčkové maximum (87. pozice) a přiblížil se předsezonnímu cíli probojovat se do světové osmdesátky. „Progres, který udělal, je neuvěřitelný. Psal jsem mu po finále s gratulací, že se mi líbila i řeč jeho těla, která je na osmnáctiletého borce neuvěřitelná. On je zdravě sebevědomý, takový pohodář, ale zároveň pokorný,“ říká na Menšíkovu adresu v novém díle podcastu Centrkurt Dušan Lojda, vítěz juniorky US Open z roku 2006 a Menšíkův soused z Prostějova.