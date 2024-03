Čistka se blíží. Výkonný výbor ČTS navrhne odvolání Kaderky a Flégla

Čekalo se, zda Ivo Kaderka nerezignuje na funkci prezidenta Českého tenisového svazu (ČTS) sám. Na tento vzkaz z vazební věznice v pražské Ruzyni se ale zatím čeká marně, tudíž se daly věci do pohybu i bez něj. Výkonný výbor ČTS by měl na pondělním jednání navrhnout svolání valné hromady, jejímiž hlavními body bude odvolání Kaderky i předsedy dozorčí rady ČTS Vojtěcha Flégla, hlavních postav v dotačním podvodu, z funkcí. Valná hromada by zároveň zvolila nového prezidenta.

Český tenisový svaz usilovně bojuje o svou pověst i kredit důvěryhodného partnera pro Národní sportovní agenturu. A dává najevo vůli co nejrychleji zjednat nápravu situace, která za 26 let prezidentování Iva Kaderky došla až do stavu, že nejvyšší představitel organizace spolu s předsedou dozorčí rady Vojtěchem Fléglem měli rozkrádat státní prostředky určené pro tenis. Způsobenou škodu policie prozatím vyčíslila na zhruba 14,5 milionu korun.

V pátek 1. března byl dočasným vedením svazu pověřen Jan Stočes, dosavadní sportovní ředitel. Ten nyní informoval, že se v pondělí 18. března sejde výkonný výbor ČTS a projedná zásadní body pro další chod svazu.

„Hlavním bodem zasedání bude v souladu se stanovami návrh usnesení, ve kterém by měl výkonný výbor navrhnout svolání mimořádné valné hromady ČTS. Základními body bude úprava stanov, odvolání a volba nového prezidenta ČTS. Dalším bodem jednání výkonného výboru bude návrh na odvolání předsedy dozorčí rady ČTS Vojtěcha Flégla,“ stojí v tiskové zprávě.

Škrtne se nedemokratická podmínka?

Valná hromada musí být svolána nejpozději do tří měsíců a nejdříve 30 dnů po návrhu výkonného výboru. Ten má čtrnáct členů, mezi nimiž figurují i Kaderkovi stále loajální lidé. Převládajícím názorem je však ten, že se aktuální kritická situace musí co nejrychleji razantně řešit.

Klíčovým bodem je i návrh změny stanov ČTS. Ty totiž stále obsahují „nedemokratickou“ podmínku, že na prezidenta ČTS může kandidovat pouze ten, kdo „působil alespoň 5 let ve funkci prezidenta ČTS, jako člen výkonného výboru, rady nebo ve funkci předsedy, místopředsedy nebo jako člen výkonného výboru pobočného spolku ČTS“. Jejím vypuštěním se otevře prostor pro jakéhokoliv kandidáta. Podle zákulisních informací převládá názor, že než silná osobnost s tenisovou historií by měl být do čela svazu zvolen profesionální manažer s právnickým či ekonomickým vzděláním, který zjedná pořádek a vyvede svaz ze současného chaosu.

Kaderka je momentálně umístěný ve vazební věznici v Ruzyni. V případě koluzní vazby, ke které se sahá z důvodu obavy, aby obviněný nepůsobil na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné, může být zadržován až tři měsíce. Valná hromada tak může proběhnout za jeho nepřítomnosti. Ve vazbě je i Flégl. Další tři obvinění, generální sekretář svazu Jakub Fastr, šéfka ekonomického oddělení Hana Baierová a bývalý profesionální tenista Daniel Vacek, jsou stíháni na svobodě.

Prozatímní vedení ČTS také jedná s Národní sportovní agenturou s cílem zajistit další chod svazu. Podle vyšetřování NSA došlo v kontrolovaném období v roce 2021 k vážným nedostatkům v hospodaření svazu. Organizaci pověřila nápravou, zahájí s ní správní řízení a vyzve ji k navrácení části dotace. NSA uvedla, že tenisový svaz v rozporu s pravidly využil přes 39 milionů korun. Není však jasné, jak vysokou sumu bude muset svaz vracet.

„Výkonnému výboru bude předložena informace o výsledcích jednání s Národní sportovní agenturou a následné projednání kroků, které svaz musí v návaznosti na toto jednání učinit. V této souvislosti se bude výkonný výbor zabývat schválením spolupráce s experty na právo, dotace, ekonomiku a audit. Jeden z jejich prvních úkolů bude analýza současného ekonomického stavu ČTS a následný ekonomický a právní audit,“ uvedl svaz.