Federer o své tenisové penzi i vyhlídkách dětí. Proč šestkrát plakal?

Minulý víkend při udílení Oscarů v Los Angeles se prošel s manželkou Mirkou po červeném koberci. V USA právě debutuje jeho kolekce slunečních brýlí. Připravuje se dokument o posledních dvanácti dnech jeho kariéry. Dvaačtyřicetiletý Roger Federer žije v tenisové penzi se stejnou lehkostí, jako když sázel forhendy do rohů kurtu. „Potřeboval bych ale, aby měl den víc hodin,“ řekl magazínu GQ v zatím nejobsáhlejším interview od chvíle, co se v září 2022 plačky rozloučil s legendární kariérou.

Když se nedávno na sociálních sítích objevilo video, jak Roger Federer hraje tenis o zeď, srdce mnohých zaplesala. Jeho ladný styl i šarm prostě chybí. Nebýt artrózy v koleni, možná ještě mohl rozdávat radost. Vždyť tvrdí, že tenis je jako jízda na kole, nezapomenete ho.

Sám si to před pár dny dokázal, když navštívil přípravu hráčů na univerzitě ve Stanfordu a synoviho svého agenta Tonyho Godsicka začal radit s forhendem. „Jen v džínách a bundě jsem vzal raketu a ukazuji mu, jak hrát liftovaný forhend, přímku nebo úhel. Pokaždé, když jsem praštil do tenisáku, byl z toho dokonalý úder. Říkám si: Bože, pořád to v sobě mám,“ usmál se dvacetinásobný grandslamový šampion a nejmilovanější hráč, který kdy běhal po kurtech.

Federer má doma čtyři děti. Starším dvojčatům Myle a Charlene je čtrnáct, klukům Leovi s Lennym devět. Vychovává je v přepychovém domě ve švýcarské Valbelle, městečku nedaleko horského resortu Lenzerheide.

Šance, že by šly ratolesti v tátových a máminých stopách, však není příliš velká. „Všechny hrají tenis, ale museli jsme je k tomu vlastně přinutit. Děti všech našich kamarádů a známých tenis dělají, tak jsem nechtěl, aby zrovna ty moje nehrály. Museli jsme jim domluvit. Já je ale netrénuji, jsem spíš takový manažer. I když se někdy neudržím a některé základy jim začnu vysvětlovat,“ líčí táta, který vyhrál 103 turnajů ATP.

Dokument je hard core

Jak děti dospívají, postupně zjišťují, jak vysokou šarží na kurtu byl. „Dřív se mě ptali na Stana (Wawrinku), na Rafu (Nadala). Jsou skvělí, naprosté legendy. A co ty? Já jsem OK. Teď už ale od kamarádů slyší, co jsem zvládnul a někdy se i samy ptají. Rád jim vyprávím všemožné historky,“ tvrdí Federer, jenž už je rok a půl v tenisové penzi.

A rozhodně se nedá říct, že by se nudil. Zatím prý jen dvakrát zažil, že by zůstal zcela sám doma. Chlapíkovi, jenž miluje společnost, to bylo tak nepříjemné, že to již nechce opakovat. „Čím jsem starší, přijde mi, že na každé minutě záleží ještě víc,“ líčí.

Coby typický Švýcar si své soukromí chrání, nemá v plánu napsat autobiografii, během let odmítl tucty nabídek televizních štábů. Přesto jeho fanoušci dostanou šanci nahlédnout za kulisy.

Společnost Amazon chystá dokument o jeho rozlučce s tenisovu kariérou v září 2022 při Laver Cupu v Londýně. „Kývnul jsem na natáčení, protože jsem si uvědomil, že nemám vlastně žádný takový materiál z mé kariéry. Říkal jsem si, že pro mě, mé děti, tým a známé by nebylo špatné si ty momenty uchovat. Postupně ten nápad přerostl až v hodinu a půl dlouhý dokument. A řeknu vám, že to je síla. Když jsem viděl poslední verzi, asi šestkrát jsem se rozbrečel. Je to hard core,“ líčil Federer pro GQ.

Dnes už je s koncem kariéry srovnaný, cítí úlevu. Když si jde zapinkat, prožívá zvláštní pocit, že se již nemusí snažit zlepšovat. Poslední ostrý zápas sehrál téměř před třemi lety ve Wimbledonu 2021. Polský ranař Hubert Hurkacz tehdy borce s ukrutně rozbolavělým kolenem v poslední sadě čtvrtfinále obdařil kanárem. Tehdejší ohňostroj v hlavě a raněné ego jsou již pro Federera dávno minulostí.

Ač si myslel, že tenis zasune hluboko do šuplíku, mýlil se. Sleduje výsledky i highlity zápasů. Bez velkých emocí. „Tenis mi nechybí, svůj citron jsem vymačkal do poslední kapky a jsem s tím zcela v míru. Znám ale pořád na okruhu spoustu lidí, že mi to nedá, abych nesledoval, jak si vedou,“ popsal Federer, z něhož je teď velký fanoušek úhlavních rivalů Novaka Djokoviče a Rafaela Nadala. „Soutěživost mě úplně opustila. A taky si pamatuji, jak skvěle Pete Sampras vzal, když jsem kdysi překonal jeho rekord čtrnácti grandslamů. Na to nikdy nezapomenu. Když skončíte, berete už tenis jinak. Chcete, aby vzkvétal jako celek a každý úžasný zápis těch, kteří ještě hrají, k tomu pomáhá.“

Jen tenisem si Federer vydělal 130 milionů dolarů, mimo kurt prý až pětkrát víc. Ač dnes už nesvádí bitvy o fiftýny a jeho rodina je zajištěná na další generace, tvrdí, že svým způsobem zažívá víc stresu než kdy dřív. „Jsem pohodář, ale každý rodič vám řekne, že ho starost o děti úplně pohltí. Chci jim být k ruce se školou a dalšími povinnostmi. Takže ráno vstanu a říkám si: Musím tu být pro ně, musím jim pomoct. Jenže na rozdíl od tenisu nemám s péčí o čtrnáctileté holky a devítileté kluky valné zkušenosti. Každý den je pro mě nová výzva, nové poprvé.“

Roger Federer (Švýc.)

věk: 42 let (8. srpna 1981 v Basileji)

nejvýš na žebříčku: 1. (310 týdnů)

grandslamové tituly: 20

turnajové tituly celkem: 103

bilance zápasů: 1251:275

prize money: 130,6 mil. USD