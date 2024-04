Šéf NSA o kolapsu tenisu: Obavy jsou reálné, nechceme trestat mládežníky

Nemáte obavy o dočasný kolaps tenisového svazu, který v současné chvíli nemá peníze na vrácení třicetimilionové dotace?

„Obavy jsou na místě, je to nepříjemné. Zabývá se tím svaz a my jsme připraveni v rámci našich možností nabídnout součinnost do budoucna. Ale u těch pochybení z naší strany žádný náš přístup mimo ty nastavené regule není možný.“

Co se bude dít, pokud svaz dotaci skutečně nevrátí?

„V týdnu po patnáctém by mělo vyjít společné komuniké Národní sportovní agentury a tenisového svazu, jak k tomu přistupovat, aby se to v budoucnosti neopakovalo. Zatím bych nechtěl predikovat. Výkonný výbor tenisového svazu zasedá každý týden, ale finální řešení přijde po uplynutí výzvy k navrácení dotace, která byla použita v rozporu s pravidly.“

Jakým dopadům může tenis čelit, hrozí například rušení mládežnických turnajů?

„Samozřejmě nechceme za pochybení jednotlivců trestat sportovce a už vůbec mládežníky. Jsme v aktivní komunikaci s lidmi z aktuálního vedení svazu, aby se situace řešila a finanční podpora, která bude pod větší kontrolou a ve větší kooperaci s NSA, mohla probíhat i letos.“

Jaká je situace u lyžařského svazu, který je vyšetřován kvůli financování loňských závodů SP ve Špindlerově Mlýně?

„V tuhle chvíli o ní nevím nic, naše kontrola teprve začala, nemám další informace.“

Objevily se informace, že svaz z 55 milionů dotace od NSA vyčerpal 19 milionů na marketing, jak se na to díváte?

„Přidělení dotace proběhlo v roce 2022, kdy jsem nebyl v čele NSA. Ale prošlo to standardním schvalovacím procesem. K tomu se teď nemůžu vyjadřovat…“

Může to být být komplikace pro pořádání dalších Světových pohárů z ranku SLČR? Příští zimu se má na Dolní Moravě konat závod ve snowboardcrossu s Evou Adamczykovou…

„My přistupujeme k dotačním výzvám standardně ke všem stejně. Pokud dostaneme žádost, budeme postupovat v souladu s našimi pravidla. A pokud by tam bylo prokázáno nějaké provinění, je to k tíži žadatele. Ale určitě teď nebudu říkat, že to je vyloučené.“

Můžou negativní dopad pocítit pořadatelé dalšího SP ve Špindlerově Mlýně, který se chystá na rok 2026?

„Předpokládám, že budou žádat o dotaci, zpracujeme podklad. Když se bavíme o sportovních akcích mimořádné důležitosti, tak to stejně schvaluje přímo vláda. Pokud by tam bylo pochybení, o kterém teď nevím, problematické by to bylo.“

Podle MF DNES má problém i blížící se hokejový šampionát, kde údajně pořadatelé podcenili plánované příjmy ze vstupného, aby mohli žádat o dotaci…

„Myslím, že to není teď na pořadu dne. Máme schválenou žádost, tam žádné nesrovnalosti neevidujeme.“

Pár kauz se teď sešlo, nebude teď tlak omezovat peníze do sportu?

„Určitě to není dobrá reputace, ale proto vysvětlujeme, že došlo k pochybení jednotlivců. Chci se ohradit, že by to byl obecný stav sportu. To je urážlivé pro řadu dobrovolných trenérů a funkcionářů, kteří to dělají ve volném čase na úkor rodin. Pracujeme na tom, abychom posílili kontrolu i edukace a zejména u velkých sportů, které přijímají největší dotace, chceme v horizontu dnů představit konkrétní kroky.“